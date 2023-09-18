Польша, Венгрия и Словакия прекращают консультации в Брюсселе по украинскому зерну
Польша, Венгрия и Словакия заявили о прекращении участия в координационной платформе Европейской комиссии по украинскому зерну.
По данным польских журналистов со ссылкой на источник в Европейском Союзе, платформу создали для урегулирования вопросов, связанных с импортом зерна из Украины.
Регулярные встречи проходили в Брюсселе. Там участвовали представители Украины, Европейской комиссии, Болгарии, Румынии, Польши, Словакии и Венгрии.
Три страны отказались участвовать в работе платформы в ответ на заявление Украины подать иск против Польши, Венгрии и Словакии в арбитраж Всемирной торговой организации.
Государства приняли этот шаг из-за того, что якобы Украина может использовать информацию, предоставленную в рамках координационной платформы, против этих трех стран в разбирательствах ВТО, сообщают неназванные источники в ЕС.
Министр экономики Юлия Свириденко заявила, что украинская сторона видит в действиях Польши, Венгрии и Словакии нарушение международных обязательств. По ее словам, для Украины принципиально доказать, что отдельные страны ЕС не могут запрещать импорт украинских товаров.
Постоянный представитель Польши в Европейском Союзе Анджей Садос подтвердил тот факт, что в дальнейшем Польша намерена обсуждать вопросы сельскохозяйственной политики только с 27 странами ЕС.
Источник: РАР
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