ЕС призывает Польшу, Венгрию и Словакию быть конструктивными в вопросе украинского зерна

Европейская комиссия призывает Польшу, Венгрию и Словакию взаимодействовать конструктивно после того, как страны в одностороннем порядке заявили, что будут продолжать запрет на импорт зерна из Украины, несмотря на решение отменить эмбарго.

В Еврокомиссии отметили, что им известны заявления некоторых государств-членов ЕС, однако сейчас важно работать и взаимодействовать с помощью компромиссов и конструктива.

Два дня назад, 15 сентября, Европейская комиссия не продлила действие временного запрета на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в пять стран ЕС, которые граничат с государством.

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По информации Еврокомиссии, Украина согласилась в течение 30 дней ввести определенные правовые меры (например, систему лицензирования) для избежания резких скачков экспорта зерна. Страна должна подать план действий не позднее 18 сентября.

Там отмечают, что сейчас необходимо ввести и запустить новую систему, о которой было уже объявлено. По словам спикера Еврокомиссии, вскоре состоится встреча с представителями всех заинтересованных стран ЕС, во время которой обсудят эту ситуацию.

Источник: U. S. News & World Report

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