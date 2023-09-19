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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Мінекономіки спростували, що п’ять країн ЄС відкинули план України щодо контролю за експортом зерна

зерно
Фото: Depositphotos

У Міністерстві економіки спростували інформацію про те, що п’ять держав Європейського Союзу, зокрема, Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія та Болгарія нібито відкинули пропозиції України щодо обмеження експорту сільськогосподарської продукції.

Про це заявив заступник міністра економіки, торговельний представник України Тарас Качка. За його словами, вже закінчився черговий раунд переговорів.

– Можу сказати, що інформація про “п’ять держав, які відкинули пропозиції України”, взагалі не відповідає дійсності, – сказав він.

За його словами, польська сторона фізично не була присутня на зустрічі, а угорці перебували онлайн і не сказали жодного слова.

Зараз дивляться

Нещодавно з’явилася інформація, що Польща, Угорщина та Словаччина заявили про припинення участі у координаційній платформі Європейської комісії з українського зерна.

За даними польських журналістів з посиланням на джерело в Європейському Союзі, платформу створили для врегулювання питань, пов’язаних з імпортом зерна з України.

Регулярні зустрічі відбувалися у Брюсселі. Там брали участь представники України, Європейської комісії, Болгарії, Румунії, Польщі, Словаччини та Угорщини.

Три країни відмовилися брати участь у роботі платформи у відповідь на заяви України подати позов проти Польщі, Угорщини та Словаччини до арбітражу Світової організації торгівлі.

Держави ухвалили цей крок через те, що нібито Україна може використати інформацію, надану в рамках координаційної платформи, проти цих трьох країн у розглядах СОТ, повідомляють неназвані джерела в ЄС.

Міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що українська сторона вбачає в діях Польщі, Угорщини та Словаччини порушення міжнародних зобов’язань. За її словами, для України принципово довести, що окремі країни ЄС не можуть забороняти імпорт українських товарів.

Постійний представник Польщі в Європейському Союзі Анджей Садос підтвердив той факт, що надалі Польща має наміри обговорювати питання сільськогосподарської політики лише з 27 країнами ЄС.

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зерно урожай

Джерело: РАР, Європейська правда

Єврокомісія, Європейський Союз, Імпорт, Війна в Україні, Зерно, Польща, Словаччина, Угорщина
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