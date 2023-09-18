РФ хочет обязать вагнеровцев в ЦАР подписать контракт с Минобороны — WP

Официальные представители Центрально-Африканской Республики требуют от боевиков частной военной компании Вагнера заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации, чтобы президент РФ Владимир Путин мог в дальнейшем контролировать бойцов ЧВК.

По данным иностранных корреспондентов, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что якобы по договоренности с российскими властями около тысячи бойцов ЧВК Вагнера останутся в Центрально-Африканской Республике.

Они объясняют это тем, что якобы “необходимо гарантировать безопасность”. Однако журналисты предполагают, что Российская Федерация и диктатор Путин стремятся в дальнейшем держать контроль над операциями боевиков Вагнера в ЦАР.

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В то же время африканский лидер подтвердил визит заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова. По словам президента ЦАР, визит был давно запланирован, потому что Москва и Банги сотрудничают в сфере обороны на государственном уровне.

Некоторые чиновники из ЦАР и западных стран сообщили изданию The Washington Post, что Евкуров рассказал Туадеру о “будущем” бойцов ЧВК Вагнера в республике, что эти боевики будут подчиняться Минобороны РФ.

Эту информацию подтвердил советник президента ЦАР Фидель Гуанджика. Он отметил, что если представители Вагнера откажутся подчиняться МО РФ, тогда им не останется другого выбора, кроме выезда из страны.

По информации иностранных журналистов, российская делегация посетила Мали с аналогичной целью, где также присутствовали боевики ЧВК Вагнера.

Источник : The Washington Post

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