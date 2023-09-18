Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Разбитые авто и много “скорых”: на выезде из Киева произошло масштабное ДТП
ПВО уничтожила все 17 запущенных россиянами Шахедов – Воздушные силы
Срочно
В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия
В Ровенской области учитель физкультуры побил ногами школьника
ПВО уничтожила все выпущенные россиянами дроны и 6 из 10 ракет – Воздушные силы
Мир
Нуждается в проверке
Юлия Захарченко, редактор ленты

РФ хочет обязать вагнеровцев в ЦАР подписать контракт с Минобороны — WP

ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

Официальные представители Центрально-Африканской Республики требуют от боевиков частной военной компании Вагнера заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации, чтобы президент РФ Владимир Путин мог в дальнейшем контролировать бойцов ЧВК.

По данным иностранных корреспондентов, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что якобы по договоренности с российскими властями около тысячи бойцов ЧВК Вагнера останутся в Центрально-Африканской Республике.

Они объясняют это тем, что якобы “необходимо гарантировать безопасность”. Однако журналисты предполагают, что Российская Федерация и диктатор Путин стремятся в дальнейшем держать контроль над операциями боевиков Вагнера в ЦАР.

Сейчас смотрят

В то же время африканский лидер подтвердил визит заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова. По словам президента ЦАР, визит был давно запланирован, потому что Москва и Банги сотрудничают в сфере обороны на государственном уровне.

Некоторые чиновники из ЦАР и западных стран сообщили изданию The Washington Post, что Евкуров рассказал Туадеру о “будущем” бойцов ЧВК Вагнера в республике, что эти боевики будут подчиняться Минобороны РФ.

Эту информацию подтвердил советник президента ЦАР Фидель Гуанджика. Он отметил, что если представители Вагнера откажутся подчиняться МО РФ, тогда им не останется другого выбора, кроме выезда из страны.

По информации иностранных журналистов, российская делегация посетила Мали с аналогичной целью, где также присутствовали боевики ЧВК Вагнера.

Читайте также
Россия пытается трудоустроить вагнеровцев в новую ЧВК Суровикина – ЦНС
РФ хочет обязать вагнеровцев в ЦАР подписать контракт с Минобороны — WP

Источник: The Washington Post
Боевик, Война в Украине, Владимир Путин, Міноборони РФ, ЧВК Вагнера
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Минус два корабля РФ: Юсов о повреждениях Василия Быкова и Сергея Котова
РФ хочет обязать вагнеровцев в ЦАР подписать контракт с Минобороны — WP
Украина достигла прогресса в контрнаступлении — сенатор США Келли
сенатор США Марк Келлі прибув в Україну
Польша, Венгрия и Словакия прекращают консультации в Брюсселе по украинскому зерну
зерно
Масштабы выросли в два раза за год: правительство РФ заказало 230 тыс. удостоверений для семей погибших
трупи російських окупантів у мішках
ЕС может объявить 12-й пакет санкций против России уже в октябре: Bloomberg узнал подробности
Санкції проти РФ

Загрузка

Игры
Видео
Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились

Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
Полиция вывозит детей из опасных районов Запорожья: сколько еще остается в опасности
РФ хочет обязать вагнеровцев в ЦАР подписать контракт с Минобороны — WP
”Наше золотое правило – спасти людей”: чрезвычайники откровенно рассказали о своей службе
РФ хочет обязать вагнеровцев в ЦАР подписать контракт с Минобороны — WP
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (17.09.2023)
РФ хочет обязать вагнеровцев в ЦАР подписать контракт с Минобороны — WP
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (17.09.2023)
РФ хочет обязать вагнеровцев в ЦАР подписать контракт с Минобороны — WP
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь