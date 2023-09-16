Россия пытается трудоустроить вагнеровцев в новую ЧВК Суровикина – ЦНС

В России создали новую частную военную компанию (ЧВК) для переманивания бойцов расформированной ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Новая ЧВК будет на прямую курироваться Министерством обороны РФ. Ведомство уже направляет своих эмиссаров в Беларусь и страны Африки, в частности Алжир, Мали и Судан, чтобы массово убеждать вагнеровцев подписывать контракт с Вооруженными силами РФ для вступления в новую частную военную компанию.

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Ответственным за создание новой ЧВК, по предварительным данным, назначен Сергей Суровикин.

— Таким образом за подготовленный человеческий ресурс продолжается конкуренция между лукашенковской ГардСервис и новосозданной российской ЧВК, — отмечают в ЦНС.

Напомним, 23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о походе своих бойцов для захвата власти в Москве. На следующий день он договорился с Кремлем о прекращении мятежа при посредничестве беларусского диктатора Александра Лукашенко. Согласно договоренности, большинство наемников ЧВК Вагнера переместились в спецлагеря на территории Беларуси.

Ровно через два месяца, 23 августа, в Тверской области РФ разбился самолет, на борту которого находился Евгений Пригожин. 27 августа в России официально подтвердили его смерть.

Александр Лукашенко объявил, что вагнеровцы и дальше будут оставаться в Беларуси, а новости о гибели Пригожина на это не повлияют.

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