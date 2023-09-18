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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ хоче зобов’язати вагнерівців у ЦАР підписати контракт з Міноборони – WP

ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

Офіційні представники Центрально-Африканської Республіки вимагають від бойовиків приватної військової компанії Вагнера укласти контракт із Міністерством оборони Російської Федерації, щоб президент РФ Володимир Путін міг надалі контролювати бійців ПВК.

За даними іноземних кореспондентів, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявив, що нібито за домовленістю з російською владою приблизно тисяча бійців ПВК Вагнера залишаться в Центрально-Африканській Республіці.

Вони пояснюють це тим, що нібито “необхідно гарантувати безпеку”. Проте журналісти припускають, що Російська Федерація і диктатор Путін прагнуть надалі тримати контроль над операціями бойовиків Вагнера у ПАР.

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Водночас африканський лідер підтвердив візит заступника міністра оборони Росії Юнус-Бека Євкурова. За словами президента ЦАР, візит був давно запланований, тому що Москва і Бангі співпрацюють у сфері оборони на державному рівні.

Деякі чиновники з ЦАР і західних країн повідомили виданню The Washington Post, що Євкуров розповів Туадеру про “майбутнє” бійців ПВК Вагнера в республіці, що ці бойовики будуть підпорядковуватися Міноборони РФ.

Цю інформацію підтвердив радник президента ЦАР Фідель Гуанджика. Він зазначив, що якщо представники Вагнера відмовляться підкорятися МО РФ, тоді їм не залишиться іншого вибору, крім виїзду з країни.

За інформацією іноземних журналістів, російська делегація відвідала Малі з аналогічною метою, де також були присутні бойовики ПВК Вагнера.

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Джерело: The Washington Post
Бойовик, Війна в Україні, Володимир Путін, Міноборони РФ, ПВК Вагнера
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