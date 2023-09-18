Европа должна быть заинтересована, чтобы РФ не начала новую войну – президент Финляндии

Президент Финляндии Саули Ниинистьо считает, что война в Украине продлится долго, и может пойти неожиданным путем, вплоть до применения ядерного оружия.

Об этом Саули Ниинистьо заявил в интервью изданию New York Times.

По его словам, война в Украине стала тревожным звонком для Европы и НАТО.

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Говоря о падении российского беспилотника в Румынии, которая является членом НАТО, Ниинистьо предостерег, что Европа находится в очень чувствительной ситуации, и даже мелочи могут очень сильно изменить ситуацию, и, к сожалению, в худшую сторону.

– Риск применения ядерного оружия огромен, – заявил президент Финляндии.

Поэтому не стоит спешить критиковать тех политиков, которые колеблются передавать Украине определенное вооружение. Речь идет о президенте США Джо Байдене и канцлере Германии Олафе Шольце, которые пытаются быть осторожными в поставках Украине современных ракет большой дальности, ведь такое оружие может легко бить по россиянам в оккупированном Крыму и даже поражать цели на территории самой РФ.

По словам Саули Ниинисте, даже когда война в Украине закончится, Россия останется. И вся Европа должна быть заинтересована в том, чтобы Россия не начала новую войну.

Президент Финляндии считает необходимым найти способ сохранить отношения с Россией.

– Я не имею в виду большую дружбу. Но способность терпеть, даже немного понимать друг друга, – подчеркнул он.

А еще президент вспомнил войны Финляндии с Москвой, в частности Зимнюю войну 1939 года и Вторую мировую войну, когда финны отбились от Советского Союза, но были вынуждены уступить некоторые территории. Ниинистьо сказал, что европейские страны, которые ослабили свою оборону после распада Советского Союза, совершили серьезную ошибку.

Напомним, что в апреле Финляндия официально присоединилась к Организации Североатлантического договора.

Источник : NYT

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