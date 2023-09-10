РФ обустраивает военные базы вблизи границы с Финляндией — СМИ
Российская Федерация на территории гарнизона Алакуртти и военного склада в Петрозаводске, граничащих с Финляндией, построила большие ангары для обслуживания и хранения техники.
Об этом сообщает издание Yle.
Отмечается, что большинство техники из Петрозаводска перебрасывают на украинский фронт.
– Эти строительные проекты — первый ощутимый признак того, что Россия через много лет снова начала инвестировать в военные базы вблизи Финляндии. До этого в течение многих лет Россия не инвестировала в пограничные гарнизоны, – пишет издание.
В апреле Финляндия официально присоединилась к Организации Североатлантического договора. Теперь в НАТО входит 31 страна.
Финляндия приняла решение о присоединении к НАТО в прошлом году на фоне полномасштабного нападения России на Украину, ведь имеет с РФ более 1300 км границы.
Напомним, что ранее вступление Финляндии в НАТО ратифицировали парламенты Венгрии и Турции.
Загрузка
Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.Наталья Кулик