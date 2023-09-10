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Анастасия Кожушко, редактор ленты

РФ обустраивает военные базы вблизи границы с Финляндией — СМИ

РФ обустраивает военные базы вблизи границы с Финляндией — СМИ
Фото: Depositphotos

Российская Федерация на территории гарнизона Алакуртти и военного склада в Петрозаводске, граничащих с Финляндией, построила большие ангары для обслуживания и хранения техники.

Об этом сообщает издание Yle.

РФ обустраивает военные базы вблизи границы с Финляндией — СМИ

Фото: РФ почала облаштовувати військові бази поблизу кордону з Фінляндією (Planet Labs PBC)

Отмечается, что большинство техники из Петрозаводска перебрасывают на украинский фронт.

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– Эти строительные проекты — первый ощутимый признак того, что Россия через много лет снова начала инвестировать в военные базы вблизи Финляндии. До этого в течение многих лет Россия не инвестировала в пограничные гарнизоны, – пишет издание.

В апреле Финляндия официально присоединилась к Организации Североатлантического договора. Теперь в НАТО входит 31 страна.

Финляндия приняла решение о присоединении к НАТО в прошлом году на фоне полномасштабного нападения России на Украину, ведь имеет с РФ более 1300 км границы.

Напомним, что ранее вступление Финляндии в НАТО ратифицировали парламенты Венгрии и Турции.

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Армия России, Росія, Фінляндія
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