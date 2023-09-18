Європа має бути зацікавлена, щоб РФ не почала нової війни – президент Фінляндії

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо вважає, що війна в Україні триватиме довго і може піти несподіваним шляхом, навіть до застосування ядерної зброї.

Про це Саулі Нііністьо заявив в інтерв’ю виданню New York Times.

За його словами, війна в Україні стала тривожним дзвіночком для Європи й НАТО.

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Говорячи про падіння російського безпілотника в Румунії, яка є членом НАТО, Нііністьо застеріг, що Європа перебуває в дуже чутливій ситуації, навіть дрібниці можуть дуже сильно змінити ситуацію, і, на жаль, у гірший бік.

– Ризик застосування ядерної зброї величезний, – заявив президент Фінляндії.

Тому не варто поспішати критикувати тих політиків, які вагаються передавати Україні певне озброєння. Йдеться про президента США Джо Байдена та канцлера Німеччини Олафа Шольца, які намагаються бути обережними у постачанні Україні сучасних ракет великої дальності, які можуть легко бити по росіянах в окупованому Криму та навіть уражати цілі на території самої РФ.

За словами Саулі Нііністьо, навіть коли війна в Україні закінчиться, Росія залишиться. І вся Європа має бути зацікавлена в тому, щоб Росія не почала нової війни.

Президент Фінляндії вважає за необхідне знайти спосіб зберегти відносини з Росією.

– Я не про велику дружбу. Але про здатність терпіти, чи й навіть трохи розуміти одне одного, – наголосив він.

А ще президент згадав війни Фінляндії з Москвою, зокрема Зимову війну 1939 року і Другу світову війну, коли фіни відбилися від Радянського Союзу, але були змушені поступитися деякими територіями. Нііністьо сказав, що європейські країни, які ослабили свою оборону після розпаду Радянського Союзу, зробили серйозну помилку.

Нагадаємо, що у квітні Фінляндія офіційно приєдналася до Організації Північноатлантичного договору.

Джерело : NYT

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