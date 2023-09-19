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В Минэкономики опровергли, что пять стран ЕС отвергли план Украины по контролю за экспортом зерна

зерно
Фото: Depositphotos

В Министерстве экономики опровергли информацию о том, что пять государств Европейского Союза, в частности, Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария якобы отвергли предложения Украины по ограничению экспорта сельскохозяйственной продукции.

Об этом заявил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка. По его словам, уже закончился очередной раунд переговоров.

— Могу сказать, что информация о “пяти государствах, которые отвергли предложения Украины”, вообще не соответствует действительности, — сказал он.

По его словам, польская сторона физически не присутствовала на встрече, а венгры находились онлайн и не сказали ни одного слова.

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Недавно появилась информация, что Польша, Венгрия и Словакия заявили о прекращении участия в координационной платформе Европейской комиссии по украинскому зерну.

По данным польских журналистов со ссылкой на источник в Европейском Союзе, платформу создали для урегулирования вопросов, связанных с импортом зерна из Украины.

Регулярные встречи проходили в Брюсселе. Там участвовали представители Украины, Европейской комиссии, Болгарии, Румынии, Польши, Словакии и Венгрии.

Три страны отказались участвовать в работе платформы в ответ на заявление Украины подать иск против Польши, Венгрии и Словакии в арбитраж Всемирной торговой организации.

Государства приняли этот шаг из-за того, что якобы Украина может использовать информацию, предоставленную в рамках координационной платформы, против этих трех стран в разбирательствах ВТО, сообщают неназванные источники в ЕС.

Министр экономики Юлия Свириденко заявила, что украинская сторона видит в действиях Польши, Венгрии и Словакии нарушение международных обязательств. По ее словам, для Украины принципиально доказать, что отдельные страны ЕС не могут запрещать импорт украинских товаров.

Постоянный представитель Польши в Европейском Союзе Анджей Садос подтвердил тот факт, что в дальнейшем Польша намерена обсуждать вопросы сельскохозяйственной политики только с 27 странами ЕС.

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Источник: РАР, Европейская правда

Еврокомиссия, Європейський Союз, Импорт, Зерно, Польша, Словакия, Венгрия
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