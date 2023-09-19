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Юлия Захарченко, редактор ленты

ПВО, артиллерия, авиация: Минобороны выделило пять кластеров на Рамштайне-15

ПВО, артиллерия, авиация: Минобороны выделило пять кластеров на Рамштайне-15
Фото: Getty Images

Министерство обороны выделило пять кластеров, которые требуют первоочередного внимания, во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров по результатам встречи Рамштайн-15. Он выразил благодарность партнерам и союзникам, которые уже длительное время помогают Украине защищаться от российской артиллерии.

— Минобороны Украины выделило пять кластеров: ПВО, артиллерия, авиация, ВМС и бронетехника, — сказал Умеров.

По словам Умерова, были проведены продуктивные встречи и сделаны несколько новых объявлений о поддержке со стороны партнеров из разных стран по танкам, ракетам, боеприпасам, оборудованию для разминирования.

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— Мы будем уделять особое внимание истребителям, обучению персонала на самолетах F-16, помощи в создании инфраструктуры. Я также ознакомил наших коллег с последними данными о боевых действиях и обозначил острую потребность до конца года, — поделился министр обороны Украины.

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ПВО, артиллерия, авиация: Минобороны выделило пять кластеров на Рамштайне-15

авіація, Война в Украине, Истребитель F-16, Истребители для Украины, витрати на оборону, ВМС, Літаки, Міноборони України, Рамштайн, Рустем Умєров
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