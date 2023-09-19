ППО, артилерія, авіація: Міноборони виділило п’ять кластерів на Рамштайні-15

Міністерство оборони виділило п’ять кластерів, які потребують першочергової уваги, під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров за результатами зустрічі Рамштайн-15. Він висловив подяку партнерам і союзникам, які вже тривалий час допомагають Україні захищатися від російської артилерії.

– Міноборони України виділило п’ять кластерів: ППО, артилерія, авіація, ВМС і бронетехніка, – сказав Умєров.

За словами Умєрова, було проведено продуктивні зустрічі та зроблено кілька нових оголошень про підтримку з боку партнерів із різних країн щодо танків, ракет, боєприпасів, обладнання для розмінування.

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– Ми приділятимемо особливу увагу винищувачам, навчанню персоналу на літаках F-16, допомозі у створенні інфраструктури. Я також ознайомив наших колег з останніми даними про бойові дії та позначив гостру потребу до кінця року, – поділився міністр оборони України.

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