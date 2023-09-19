На заседании Рамштайн Эстония, Люксембург и Украина создали IT-коалицию
Эстония, Люксембург и Украина основали IТ-коалицию, которая будет поддерживать ВСУ в киберсфере. Это произошло во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.
Об этом сообщает Министерство обороны Эстонии. Там отмечают, что роль информационно-коммуникационных технологий во время полномасштабной войны труднее осознать, потому что кинетическая деятельность на фронте гораздо заметнее.
— Действия в киберсфере являются значительными усилителями того, что происходит на физическом поле боя. Для Эстонии — это честь иметь возможность использовать компетенции электронного государства для поддержки Украины, — сказал министр обороны страны Ханно Певкур.
Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров отметил, что IТ-коалиция будет сосредоточена на обеспечении безопасной и устойчивой IТ-инфраструктуры для Сил обороны Украины. Это даст возможность ВСУ стать более эффективными и действенными на фронте.
Кроме Эстонии, Люксембурга и Украины, во время презентации IТ-коалиции Декларацию о намерениях также подписали Бельгия, Литва и Дания.
Источник: Минобороны Эстонии
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