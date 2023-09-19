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Юлия Захарченко, редактор ленты

Ответственность за войну лежит на плечах РФ: Байден призвал поддерживать Украину

Володимир Зеленський і Джо Байден
Фото: Офис президента

Соединенные Штаты Америки будут поддерживать Украину столько времени, сколько будет необходимо для защиты территориальной целостности государства.

Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления перед Генеральной ассамблеей ООН. Он призвал межправительственную организацию противостоять полномасштабному вторжению России в Украину.

— Ответственность за эту войну лежит исключительно на плечах России, — подчеркнул президент США.

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По его словам, Россия верит в то, что мир якобы устанет и позволит жестоко обращаться с Украиной без всяких последствий.

— Но я спрашиваю вас: если мы откажемся от основных принципов Устава ООН, чтобы успокоить агрессора, может ли любое государство-член чувствовать себя уверенным, что оно защищено? Если мы позволим разделить Украину, будет ли независимость любой нации безопасной? Ответ — нет, — сказал Байден.

По мнению президента США, мир должен противостоять этой открытой агрессии сегодня, чтобы сдержать других потенциальных агрессоров уже завтра.

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Источник: CNN
Война в Украине, Джо Байден, ООН, Російська агресія, Украина-США
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