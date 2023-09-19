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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Відповідальність за війну лежить на плечах РФ: Байден закликав підтримувати Україну

Володимир Зеленський і Джо Байден
Фото: Офіс президента

Сполучені Штати Америки підтримуватимуть Україну стільки часу, скільки буде необхідно для захисту територіальної цілісності держави.

Про це заявив президент США Джо Байден під час виступу перед Генеральною асамблеєю ООН. Він закликав міжурядову організацію протистояти повномасштабному вторгненню Росії в Україну.

– Відповідальність за цю війну лежить лише на плечах Росії, – наголосив президент США.

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За його словами, Росія вірить в те, що світ нібито втомиться і дозволить жорстоко поводитися з Україною без жодних наслідків.

– Але я запитую вас: якщо ми відмовимося від основних принципів Статуту ООН, щоб заспокоїти агресора, чи може будь-яка держава-член почуватися впевненою, що вона захищена? Якщо ми дозволимо розділити Україну, чи буде незалежність будь-якої нації безпечною? Відповідь – ні, – сказав Байден.

На думку президента США, світ повинен протистояти цій відкритій агресії сьогодні, щоби стримати інших потенційних агресорів уже завтра.

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Джерело: CNN
Війна в Україні, Джо Байден, ООН, Російська агресія, Україна-США
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