Вторжение РФ в Украину создало мир, в котором отсутствует безопасность — генсек ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что такие страны, как Россия, создают “мир незащищенности” для всех других государств после того, как Кремль решил вторгнуться в Украину.
Это, по его словам, “открыло следующую фазу нашей жизни: исторические нарушения прав человека, разорванные семьи, травмированные дети, разбитые надежды и мечты”.
Генсек ООН добавил, что война России против Украины имеет “серьезные последствия” для мира вне украинских границ, указывая на разрыв Россией Черноморской зерновой инициативы.
— Мир остро нуждается в украинском продовольствии и российском продовольствии и удобрениях, чтобы стабилизировать рынки и гарантировать продовольственную безопасность, — заявил Гутерриш.
Во всем мире появляются новые риски, поскольку страны разрабатывают новое оружие, а ядерное разоружение “зашло в тупик”, говорит генсек ООН.
— Судан скатывается к полномасштабной гражданской войне. Миллионы людей сбежали, и страна рискует расколоться, — говорит он.
Гутерриш вспомнил и ситуацию на востоке Демократической Республики Конго, где миллионы людей стали вынужденными переселенцами, а гендерное насилие является ужасной повседневной реальностью в стране, которая веками страдала от колониальной эксплуатации. Сегодня же, говорит он, страна охвачена бандитским насилием и все еще ждет международной поддержки.
В то же время в Афганистане ошеломляющие 70% населения нуждаются в гуманитарной помощи, а в Мьянме систематически нарушаются права женщин и девушек, совершается жестокое насилие, растет бедность и репрессии, разбиваются надежды на возвращение к демократии.
Напомним, на днях в Нью-Йорке начался съезд Генеральной Ассамблеи ООН, на которой будет присутствовать и президент Владимир Зеленским. От России в Нью-Йорк приехал не глава Кремля Владимир Путин, а глава МИД РФ Сергей Лавров.
Перед началом мероприятия президент Зеленский призвал исключить Россию из Совета безопасности ООН, поскольку ее присутствие в Совбезе является “позором”.
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Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.Полина Спасенко