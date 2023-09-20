У берегов Румынии торговое судно наткнулось на мину: 12 членов экипажа эвакуировали
Грузовое судно Seama под флагом Того (западная Африка), подорвалось на противокорабельной мине в Черном море примерно в 40 километрах (25 милях) от берега Румынии.
Известно, что судно перевозило цемент и направлялось в порт Измаил, в Одесской области.
Как сообщает CNN, 20 сентября около 06:50 утра экипаж судна сообщил о взрыве, после чего у них начало затапливать машинное отделение.
Румынское агентство по морскому спасению MRCC сообщило, что 12 членов экипажа зарегистрированного в Того судна Seama были эвакуированы и доставлены для оказания медицинской помощи в порт Сулина вблизи границы с Украиной.
По предварительной информации, взрыв произошел в машинном отделении судна.
Экипаж считает, что судно наткнулось на мину, однако румынские власти заявили, что еще не подтвердили причину взрыва.
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