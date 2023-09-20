Біля берегів Румунії торгове судно натрапило на міну: 12 членів екіпажу евакуювали

Вантажне судно Seama під прапором Того (західна Африка), підірвалося на протикорабельній міні у Чорному морі приблизно в 40 кілометрах (25 милях) від берега Румунії.

Відомо, що судно перевозило цемент і прямувало до порту Ізмаїл, що на Одещині.

Як повідомляє CNN, 20 вересня близько 06:50 ранку екіпаж судна повідомив про вибух, після чого у них почало затоплювати машинне відділення.



Румунське агентство з морського порятунку MRCC повідомило, що 12 членів екіпажу зареєстрованого в Того судна Seama були евакуйовані та доставлені для надання медичної допомоги в порт Суліна поблизу кордону з Україною.

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За попередньою інформацією, вибух стався в машинному відділенні корабля.

Екіпаж вважає, що судно натрапило на міну, проте румунська влада заявила, що ще не підтвердила причину вибуху.

Джерело : CNN

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