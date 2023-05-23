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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

В море вокруг Украины размещено 400 морских мин – Гуменюк

Морська міна
Фото: Depositphotos

Территориально море вдоль побережья Украины заминировано, размещено более 400 морских мин.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявила спикер объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

— Сами оккупанты, когда объявили об этой опасности, обозначили количество мин, которые может знать только тот, кто непосредственно заминировал море, — сказала она.

По ее словам, только за текущий год уничтожено более 20 мин, но иногда они взрываются бесконтрольно, и в таком случае наносят ущерб местности на расстояние до 200 м.

Гуменюк отметила, что подрыв мины в воде может поражать все живое в радиусе до километра.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 454-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Минирование, Пляжний сезон, Російська агресія, Черное море
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