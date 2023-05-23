В море вокруг Украины размещено 400 морских мин – Гуменюк
Территориально море вдоль побережья Украины заминировано, размещено более 400 морских мин.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявила спикер объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
— Сами оккупанты, когда объявили об этой опасности, обозначили количество мин, которые может знать только тот, кто непосредственно заминировал море, — сказала она.
По ее словам, только за текущий год уничтожено более 20 мин, но иногда они взрываются бесконтрольно, и в таком случае наносят ущерб местности на расстояние до 200 м.
Гуменюк отметила, что подрыв мины в воде может поражать все живое в радиусе до километра.
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