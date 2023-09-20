Зеленский в четверг посетит Конгресс США: в обеих палатах рассказали, чего ждут от встречи

В четверг, 21 сентября, президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится с визитом в Соединенных Штатах, приедет на Капитолийский холм в Вашингтоне и посетит Конгресс США.

На его визит в столицу США уже отреагировали республиканцы из обеих палат Конгресса США.

Так, представитель Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти подтвердил личную встречу с Владимиром Зеленским, но заявил, что не будет ничего обещать, что касается дальнейшего одобрения Конгрессом поддержки Украины.

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Во время разговора с журналистами во вторник его спросили, будет ли он во время встречи с Зеленским обещать одобрение дополнительных средств на помощь Украине.

— Разве Зеленский является членом Конгресса? Он что, наш президент? Я не буду ему ничего обещать… У меня к нему (Зеленскому, — Ред.) есть вопросы. Относительно подотчетности средств, которые мы потратили. Какой у него план победы? Думаю, это то, что хотят узнать и американцы, — заявил спикер нижней палаты Конгресса.

Представитель Палаты представителей подчеркнул, что считает российскую агрессию против Украины “неправильной” и “зверской”.

— Но в то же время, как я и говорил с самого начала, я хочу подотчетности относительно того, на что тратятся средства наших налогоплательщиков, которые тяжело работают. И я хочу узнать план победы (от президента Украины, — Ред.), — добавил он.

Вместе с тем, лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл, который является убежденным сторонником предоставления Украине дополнительной помощи, защищает просьбу президента Владимира Зеленского о выделении дополнительных средств.

— Я думаю, что всегда полезно напоминать всем, что значительная часть денег, выделенных Украине, тратится в этой стране, на восстановление нашей промышленной базы. Также важно помнить, что мы не потеряли ни одного американца, — сказал он.

Учитывая дедлайн и возможное закрытие правительства в конце месяца, Конгресс США взвешивает запрос Белого дома о предоставлении большей помощи Украине. Его принятие остается под вопросом, поскольку Республиканская партия жестко разделилась по этому вопросу.

— Эти люди в Украине, которые борются за свою независимость, противостоят одному из двух самых больших врагов, которые у нас есть. Это Россия и Китай: России и Китаю. Мне кажется, что мы должны помочь, — добавил Макконнелл.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты, где уже успел выступить на Генеральной Ассамблее ООН. Ожидается, что украинский президент встретится со своим американским коллегой Джо Байденом, а затем и лидерами палат и партий Конгресса.

Визит президента Украины в США происходит на фоне слушаний по госбюджету в американском Конгрессе, где сенаторы и конгрессмены рассматривают запрос Белого дома на дополнительную помощь Украине в размере $23 млрд.

Вместе с тем, среди республиканцев нет однозначной определенности относительно того, согласовывать ли эту помощь.

Источник : CNN, Forbes

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