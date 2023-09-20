Теневые сделки за кулисами, ядерный терроризм РФ и Саммит мира — выступление Зеленского на ГА ООН

Россия не использует ядерное оружие, однако для массового уничтожения используются другие средства — шантаж голодом, превращение энергии в оружие и похищение детей.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время дебатов на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

— Этот зал видел много войн, но не был активным защитником от агрессии. Во многих случаях здесь самым громким был страх войны, последней войны — войны, после которой никто больше не соберется в зале Генеральной Ассамблеи. Третья мировая война рассматривалась как ядерная война. Конфликт между государствами, ведущий к применению ядерного оружия. Другие войны казались не такими страшными по сравнению с угрозой применения так называемыми великими державами своих арсеналов ядерного оружия, — начал президент.

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Он напомнил, что по итогам ХХ век мир научился воздерживаться от использования оружия массового уничтожения: не разворачивать, не распространять, не угрожать и не испытывать его, а наоборот — способствовать полному ядерному разоружению. Президент назвал это хорошей стратегией, однако упомянул, что она не должна быть единственной.

— Украина отдала свой третий по величине ядерный арсенал. Тогда мир решил, что Россия должна стать хранителем этой силы. Но история показывает, что именно Россия больше всего заслуживала ядерного разоружения еще в 1990-х годах. И Россия заслуживает этого сейчас — террористы не имеют права владеть ядерным оружием. Не имеют права, — сказал он.

При этом глава государства отметил, что сегодня самым страшным является не ядерное оружие.

— Пока ядерное оружие не применяется, массовое уничтожение набирает обороты. Агрессор превращает в оружие много других вещей, и эти вещи используются не только против нашей страны, но и против всех вас, — сказал Владимир Зеленский.

Еда как оружие

Президент Украины напомнил, что с начала полномасштабной агрессии РФ были заблокированы Черноморские и Азовские морские порты Украины, а Кремль начал использовать цены на продовольствие как оружие. Глава украинского государства добавил, что несмотря на это Украина запустила временный экспортный коридор в Черном море и пытается сохранить сухопутные маршруты.

— Россия использует цены на продовольствие как оружие. Это влияет на территории от атлантического побережья Африки до Юго-Восточной Азии. Таков масштаб угрозы, — сказал он.

Зеленский добавил, что даже сейчас, когда Россия сорвала Черноморскую зерновую инициативу, Украина работает над обеспечением продовольственной стабильности.

— И я надеюсь, что многие из вас присоединятся к нам в этих усилиях. Мы запустили временный морской экспортный коридор из наших портов. И мы упорно работаем над сохранением сухопутных маршрутов для экспорта зерна. И тревожно видеть, как некоторые в Европе, некоторые наши друзья в Европе, подрывают солидарность политическим театром, делая из зерна триллер. Может показаться, что они играют собственную роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену для московского актера, — сказал он.

Энергия как оружие

Также президент Зеленский добавил, что за время российско-украинской войны мир неоднократно был свидетелем того, как Россия использовала энергию как оружие.

— Кремль использовал нефть и газ как оружие, чтобы ослабить лидеров других стран, когда они приезжали на Красную площадь. Сейчас угроза еще больше. Россия превращает ядерную энергетику в оружие. Она не только распространяет свои ненадежные технологии строительства атомных электростанций, но и превращает электростанции других стран в настоящие “грязные бомбы”, — сказал он.

Он призвал обратить внимание на то, что Россия сделала с Запорожской атомной электростанцией: от обстрелов и оккупации до шантажа утечками радиации.

— Есть ли смысл сокращать ядерное оружие, когда Россия превращает в оружие ядерные электростанции? Страшный вопрос, — сказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что сегодня глобальная архитектура безопасности не предлагает никакой реакции или защиты от таких коварных угроз радиацией, как и не предлагаются виды ответственности для шантажа такого рода.

Похищение детей

Глава государства не обошел и вопрос похищение Россией украинских детей.

— К сожалению, различные террористические группировки похищают детей, чтобы оказывать давление на их семьи и общество. Но никогда раньше массовые похищения и депортации не становились частью государственной политики. До сегодняшнего дня. Мы знаем имена десятков тысяч детей и имеем доказательства по еще сотням тысяч, похищенных Россией на оккупированных территориях Украины и впоследствии депортированных. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина за это преступление, — напомнил Владимир Зеленский.

Президент напомнил, что Украина пытается вернуть этих детей домой, но в России их активно учат ненавидеть Украину, разрывая связи с их семьями.

— Это, безусловно, геноцид, — сказал президент.

Каждое десятилетие — новая война РФ

Президент подчеркнул, что Россия использует ненависть, как оружие против различных народов.

— Каждое десятилетие Россия начинает новую войну. Части территорий Молдовы и Грузии остаются оккупированными. Россия превратила Сирию в руины. И если бы не Россия, химическое оружие никогда бы не было применено в Сирии. Россия почти поглотила Беларусь. Она очевидно угрожает Казахстану и странам Балтии, — напомнил глава государства.

Владимир Зеленский добавил, что цель нынешней войны против Украины — превращение украинских земель и людей оружие против международного порядка, основанного на правилах.

— Многие места в зале Генеральной Ассамблеи могут опустеть, если Россия преуспеет в своем коварстве и агрессии, — добавил он.

Украинский лидер указал на то, что Россия сеет смерть и руины даже без ядерного оружия, хоть последствия и похожи.

— Мы видим города и села в Украине, стертые с лица земли российской артиллерией. Полностью сравненные с землей! Мы видим войну беспилотников. Мы знаем, к каким последствиям может привести перенос войны в киберпространство. Искусственный интеллект можно научить хорошо воевать, прежде чем он научится помогать человечеству. Слава богу, люди еще не научились использовать климат как оружие, — сказал он.

Глава государства добавил, что несмотря на то, что мир все еще не научился бороться с климатическими последствиями, наблюдая регулярные стихийные бедствия. И при этом, пока “все это происходит, одна неестественная катастрофа в Москве решила начать большую войну и убить десятки тысяч людей, сказал он.

— Мы должны действовать единым фронтом — победить агрессора и сосредоточить все наши возможности и энергию на преодолении этих вызовов. Как происходит сдерживание ядерного оружия, так же должен сдерживаться агрессор и все его инструменты и методы войны. Каждая война сегодня может стать последней, но нужно наше единство, чтобы гарантировать, что агрессия не вспыхнет снова, — сказал он.

Формула мира

Владимир Зеленский напомнил, что не диалогом между так называемыми великими державами где-то за закрытыми дверями может гарантировать миру новую эпоху без войн, а открытая работа всех народов ради мира.

— В прошлом году я представил очертания Украинской формулы мира на Генеральной Ассамблее ООН. Позже в Индонезии я представил полную Формулу. И за последний год Формула мира стала основой для обновления существующей архитектуры безопасности. Теперь мы можем восстановить действие Устава ООН и гарантировать полную силу мирового порядка, основанного на правилах, — сказал он.

Президент пообещал представить детали на специальном заседании Совета Безопасности ООН.

— Главное, что речь идет не только об Украине. Более 140 государств и международных организаций полностью или частично поддержали Украинскую формулу мира. Украинская формула мира становится глобальной. Ее пункты предлагают решения и шаги, которые остановят все формы превращения в оружие, которые были применены Россией против Украины и других стран и могут быть использованы другими агрессорами, — сказал он.

Глава украинского государства добавил, что сегодня мир впервые в новейшей истории имеет реальный шанс прекратить агрессию на условиях нации, подвергшейся нападению.

— Это реальный шанс для каждого народа добиться того, чтобы агрессия против вашего государства, если она, не дай бог, произойдет, закончилась не тем, что ваша земля будет разделена и вы будете вынуждены подчиниться военному или политическому давлению, а тем, что ваша территория и суверенитет будут полностью восстановлены, — сказал президент.

Владимир Зеленский напомнил, что был начат формат встреч советников по вопросам национальной безопасности и дипломатических представителей. Важные переговоры и консультации по имплементации Формулы мира ранее проходили в Хиросиме, Копенгагене и Джидде, а сейчас готовится Глобальный саммит мира.

— Я приглашаю всех вас — всех, кто не терпит никакой агрессии — к совместной подготовке саммита, — сказал Зеленский.

Также президент обратил внимание на попытки совершить теневые соглашения касательно войны и мира в Украине.

— Мне известно о попытках заключить какие-то теневые соглашения за кулисами. Злу нельзя доверять — спросите Пригожина, стоит ли доверять обещаниям Путина. Пожалуйста, услышьте меня. Пусть единство решает все открыто, — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что пока Россия толкает мир к последней войне, Украина делает все для того, чтобы после российской агрессии никто в мире не решился напасть ни на одну страну.

Украинский лидер закончил словами о том, что превращение в оружие должно сдерживаться, а за военные преступления должны быть наказания. Кроме того, депортированные люди должны вернуться домой, а государство-агрессор должно вернуться на свою землю.

Источник : Офис президента

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