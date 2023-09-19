Выступление в ООН и встреча с Байденом: что известно о визите Зеленского в США

На этой неделе мировые лидеры собрались в Нью-Йорке на 78-ю Генеральную Ассамблею ООН. В первый раз с начала полномасштабной войны на мероприятие прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Что будут обсуждать на Генассамблее, где будет выступать и с кем встретится украинский лидер – далее в материале.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН: участники и темы

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В понедельник, 18 сентября, в Нью-Йорке начался двухдневный саммит по выполнению Повестки дня ООН на период до 2030 года и 17 Целей устойчивого развития (таких как преодоление бедности и голода, крепкое здоровье и благополучие, качественное образование, гендерное равенство и т.д.).

Во вторник, 19 сентября, стартуют всеобщие дебаты Генассамблеи ООН высокого уровня, которые продлятся до 26 сентября. Официальная тема дебатов звучит так: Восстановление доверия и глобальной солидарности: ускорение действий по повестке дня на период до 2030 года и ее Целей устойчивого развития ради мира, процветания, прогресса и устойчивого развития для всех.

В штаб-квартире ООН соберутся более 140 глав государств и правительств. Как отмечает телеканал CNN, также ожидаются выступления шести вице-президентов, четырех заместителей премьер-министров и более 30 министров.

Интересным моментом является отсутствие в этом году лидеров четырех из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН: Франции, Великобритании, Китая и России. Мероприятие посетит только президент США Джо Байден. Вместо Си Цзиньпина Китай представляет вице-президент КНР Хань Чжэн.

Отсутствие диктатора РФ Владимира Путина было ожидаемым, учитывая угрозу ареста из-за ордера Международного уголовного суда. Россию в ООН будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лидер Франции Эммануэль Макрон, который был постоянным участником дебатов Генассамблеи, ожидает визит короля Великобритании Чарльза ІІІ. А британский премьер Риши Сунак сослался на насыщенный график, сообщает агентство AP.

Ожидается, что война РФ против Украины станет одним из ключевых пунктов повестки Генассамблеи ООН. Мировые лидеры также обсудят ряд других глобальных тем и проблем: ситуацию на Африканском континенте, изменения климата, борьбу с бедностью и неравенством, экономическую нестабильность, стихийные бедствия, предотвращение пандемий.

– Мы используем нынешнюю неделю высокого уровня, чтобы объяснить нашу непреклонную поддержку Украины и сплотить страны со всех уголков мира для защиты устава ООН и отказа от российского неоимпериализма. Мы не можем вернуться к миру, где “сила имеет право”. Это поставило бы под угрозу безопасность всех наций, больших и малых, – подчеркнул главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель.

Выступление Зеленского на Генассамблее ООН

Владимир Зеленский вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской прибыли в США накануне, 18 сентября.

Выступление украинского лидера на Генассамблее ООН планируется 19 сентября, ориентировочно в первой половине дня. Дебаты стартуют в 9:00 по местному времени (в 16:00 по Киеву).

Владимир Зеленский должен выступить двенадцатым (после лидеров Бразилии, США, Колумбии, Иордании, Польши, Кубы, Турции, Португалии, Катара, ЮАР, Туркменистана).

Это будет первое личное выступление Зеленского с трибуны ООН с начала войны. В прошлом году президент подключался к заседанию дистанционно.

Как объясняли в Офисе президента, Зеленский будет говорить об украинской формуле мира, создании спецтрибунала над РФ, а также о компенсационном механизме возмещения потерь, нанесенных российской агрессией.

Кроме того, 19 сентября планируется участие президента в Саммите целей устойчивого развития.

– Территориальная целостность государства – ключевой принцип всех базовых международных документов, в частности, Устава ООН. И нужно вернуть ему полную силу, разрушенную российским вторжением, увеличить возможности ООН останавливать агрессии и предотвращать их. Украина сделает четкое предложение по этому поводу членам ООН, — подчеркнул Владимир Зеленский по прибытии в США.

Заседание Совбеза ООН 20 сентября

В среду, 20 сентября, состоится открытое заседание Совета Безопасности ООН с участием президента Владимира Зеленского.

На нем будет обсуждаться полномасштабная агрессия РФ против Украины, привлечение России к юридической ответственности за совершенные военные преступления.

В частности, канцлер Германии Олаф Шольц планирует “рассказать все ужасы войны и масштабы нарушений международного права, а также еще раз напомнить о том, что продовольственный и энергетический кризисы в мире и глобальная инфляция являются исключительно следствием российских действий”.

На спецзаседании Совета Безопасности по Украине Владимир Зеленский может пересечься с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, если российский министр решится посетить мероприятие.

Зеленский уже прокомментировал этот момент журналистам в США. Он обратил внимание, что именно ООН определяет формат своих мероприятий.

– Не мы выбирали этот формат. Если ООН считает, что там должна находиться страна-террорист, то это вопрос к ним, — подчеркнул президент.

Ожидается, что президент США Джо Байден призовет расширить Совбез ООН, включив пять или шесть новых постоянных членов, в том числе Индию, Бразилию, Германию, Японию и ЮАР. Реформа Совбеза потребует внесения изменений в Устав ООН.

Встречи Зеленского на полях Генассамблеи ООН

19 сентября на полях сессии Генассамблеи ожидаются переговоры президента Украины и польского лидера Анджея Дуды. Президенты, в частности, обсудят вопрос экспорта украинского зерна, на который Варшава наложила эмбарго.

По данным западных СМИ, 20 сентября в Нью-Йорке впервые лично встретятся Владимир Зеленский и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

The Guаrdian предполагает, что украинский лидер попытается убедить собеседника в том, что события в Украине важны для всего мира, не только для Европы.

Кроме того, должна состояться встреча Зеленского с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

The meeting of @IsraeliPM and @ZelenskyyUa will take place in NY in the next few days during the UN GA pic.twitter.com/X3yaELRRrh — Michael Brodsky (@michael_brodsk) September 12, 2023

– Мы хотим, чтобы этот визит был использован в том или ином формате для проведения встреч по формуле мира. Будет много двусторонних встреч, в том числе со странами Глобального Юга, в том числе и с других континентов. Мы по максимуму используем эту возможность визита в Нью-Йорк, — подчеркивал заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Обсуждение зернового соглашения

Генсек ООН Антониу Гутерриш намерен во время Генассамблеи в Нью-Йорке обсудить возобновление Черноморской зерновой инициативы с представителями Украины, Турции и РФ.

– Я буду принимать президента (Украины Владимира, – Ред.) Зеленского, президента (Турции Реджепа Тайипа, – Ред.) Эрдогана и министра (иностранных дел РФ Сергея, – Ред.) Лаврова. И, безусловно, этот вопрос будет обсуждаться, – заявлял Гутерриш.

Вопрос возобновления зернового коридора в Черном море планирует поднять и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Визит в Вашингтон и встреча с Байденом

Частью поездки Владимира Зеленского в США будет визит в Вашингтон и встреча с американским лидером Джо Байденом, которая планируется в четверг, 21 сентября, в Белом доме.

Президент Украины ранее отмечал, что обсудит с Байденом поставки дальнобойных ракет ATACMS.

– Мы продвигаемся. Надеюсь, мы получим их (ракеты, – Ред.) осенью. Для нас очень важно не делать паузу в этом контрнаступлении. Поэтому они мне очень нужны, – заявлял Зеленский в интервью CNN.

Как отметили в Белом доме, Джо Байден хочет услышать лично от Зеленского о прогрессе контрнаступления ВСУ и ситуации на поле боя. Также президент США намерен заверить в продолжении поддержки Украины.

Кроме того, запланированы переговоры Зеленского с лидерами обеих палат Конгресса США, Демократической и Республиканской партий. По данным CNN, Зеленский выступит с речью перед сенаторами.

Конгресс США в настоящее время рассматривает дополнительное финансирование для Украины на более чем $24 млрд. Речь идет как о военной, так и гуманитарной помощи. CNN информирует, что утверждение этого финансирования “остается под вопросом” из-за разногласий среди представителей Республиканской партии.

Также анонсированы встречи Зеленского с военным руководством США, американским бизнесом и журналистами.

Программа первой леди Украины во время визита

Первая леди Елена Зеленская сопровождает Владимира Зеленского во время визита.

На полях Генассамблеи ООН она уже приняла участие в мероприятии Международный день борьбы за равную оплату труда 2023. Елена Зеленская рассказала о ситуации с оплатой труда украинских женщин.

На одном из мероприятий в Нью-Йорке она расскажет об украинских детях и о том, что они вынуждены переживать во время войны.

В планах первой леди Украины – встреча с семьей Клинтон, открытие выставки о разрушенном войсками РФ культурном наследии Украины, ряд двусторонних встреч, в том числе с гендиректором ВОЗ.

Фото: Telegram Елены Зеленской

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