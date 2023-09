Выступление в ООН и встреча с Байденом: что известно о визите Зеленского в США

На этой неделе мировые лидеры собрались в Нью-Йорке на 78-ю Генеральную Ассамблею ООН. В первый раз с начала полномасштабной войны на мероприятие прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Что будут обсуждать на Генассамблее, где будет выступать и с кем встретится украинский лидер – далее в материале.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН: участники и темы

В понедельник, 18 сентября, в Нью-Йорке начался двухдневный саммит по выполнению Повестки дня ООН на период до 2030 года и 17 Целей устойчивого развития (таких как преодоление бедности и голода, крепкое здоровье и благополучие, качественное образование, гендерное равенство и т.д.).

Во вторник, 19 сентября, стартуют всеобщие дебаты Генассамблеи ООН высокого уровня, которые продлятся до 26 сентября. Официальная тема дебатов звучит так: Восстановление доверия и глобальной солидарности: ускорение действий по повестке дня на период до 2030 года и ее Целей устойчивого развития ради мира, процветания, прогресса и устойчивого развития для всех.

В штаб-квартире ООН соберутся более 140 глав государств и правительств. Как отмечает телеканал CNN, также ожидаются выступления шести вице-президентов, четырех заместителей премьер-министров и более 30 министров.

Интересным моментом является отсутствие в этом году лидеров четырех из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН: Франции, Великобритании, Китая и России. Мероприятие посетит только президент США Джо Байден. Вместо Си Цзиньпина Китай представляет вице-президент КНР Хань Чжэн.

Отсутствие диктатора РФ Владимира Путина было ожидаемым, учитывая угрозу ареста из-за ордера Международного уголовного суда. Россию в ООН будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лидер Франции Эммануэль Макрон, который был постоянным участником дебатов Генассамблеи, ожидает визит короля Великобритании Чарльза ІІІ. А британский премьер Риши Сунак сослался на насыщенный график, сообщает агентство AP.

Ожидается, что война РФ против Украины станет одним из ключевых пунктов повестки Генассамблеи ООН. Мировые лидеры также обсудят ряд других глобальных тем и проблем: ситуацию на Африканском континенте, изменения климата, борьбу с бедностью и неравенством, экономическую нестабильность, стихийные бедствия, предотвращение пандемий.

– Мы используем нынешнюю неделю высокого уровня, чтобы объяснить нашу непреклонную поддержку Украины и сплотить страны со всех уголков мира для защиты устава ООН и отказа от российского неоимпериализма. Мы не можем вернуться к миру, где “сила имеет право”. Это поставило бы под угрозу безопасность всех наций, больших и малых, – подчеркнул главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель.

Выступление Зеленского на Генассамблее ООН

Владимир Зеленский вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской прибыли в США накануне, 18 сентября.

Выступление украинского лидера на Генассамблее ООН планируется 19 сентября, ориентировочно в первой половине дня. Дебаты стартуют в 9:00 по местному времени (в 16:00 по Киеву).

Владимир Зеленский должен выступить двенадцатым (после лидеров Бразилии, США, Колумбии, Иордании, Польши, Кубы, Турции, Португалии, Катара, ЮАР, Туркменистана).

Это будет первое личное выступление Зеленского с трибуны ООН с начала войны. В прошлом году президент подключался к заседанию дистанционно.

Как объясняли в Офисе президента, Зеленский будет говорить об украинской формуле мира, создании спецтрибунала над РФ, а также о компенсационном механизме возмещения потерь, нанесенных российской агрессией.

Кроме того, 19 сентября планируется участие президента в Саммите целей устойчивого развития.

– Территориальная целостность государства – ключевой принцип всех базовых международных документов, в частности, Устава ООН. И нужно вернуть ему полную силу, разрушенную российским вторжением, увеличить возможности ООН останавливать агрессии и предотвращать их. Украина сделает четкое предложение по этому поводу членам ООН, — подчеркнул Владимир Зеленский по прибытии в США.

Заседание Совбеза ООН 20 сентября

В среду, 20 сентября, состоится открытое заседание Совета Безопасности ООН с участием президента Владимира Зеленского.

На нем будет обсуждаться полномасштабная агрессия РФ против Украины, привлечение России к юридической ответственности за совершенные военные преступления.

В частности, канцлер Германии Олаф Шольц планирует “рассказать все ужасы войны и масштабы нарушений международного права, а также еще раз напомнить о том, что продовольственный и энергетический кризисы в мире и глобальная инфляция являются исключительно следствием российских действий”.

На спецзаседании Совета Безопасности по Украине Владимир Зеленский может пересечься с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, если российский министр решится посетить мероприятие.

Зеленский уже прокомментировал этот момент журналистам в США. Он обратил внимание, что именно ООН определяет формат своих мероприятий.

Ожидается, что президент США Джо Байден призовет расширить Совбез ООН, включив пять или шесть новых постоянных членов, в том числе Индию, Бразилию, Германию, Японию и ЮАР. Реформа Совбеза потребует внесения изменений в Устав ООН.

Встречи Зеленского на полях Генассамблеи ООН

19 сентября на полях сессии Генассамблеи ожидаются переговоры президента Украины и польского лидера Анджея Дуды. Президенты, в частности, обсудят вопрос экспорта украинского зерна, на который Варшава наложила эмбарго.

По данным западных СМИ, 20 сентября в Нью-Йорке впервые лично встретятся Владимир Зеленский и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

The Guаrdian предполагает, что украинский лидер попытается убедить собеседника в том, что события в Украине важны для всего мира, не только для Европы.

Кроме того, должна состояться встреча Зеленского с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

The meeting of @IsraeliPM and @ZelenskyyUa will take place in NY in the next few days during the UN GA pic.twitter.com/X3yaELRRrh

— Michael Brodsky (@michael_brodsk) September 12, 2023