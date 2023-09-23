Из-за затянувшейся войны: Россия хочет серьезно увеличить расходы на оборону в 2024 году

Россия планирует значительно увеличить расходы на оборону в следующем году, поскольку российское вторжение в Украину продолжает перестраивать экономику страны и менять приоритеты финансирования.

В соответствии с проектом бюджета, о котором узнал Bloomberg, расходы на оборону России составят 6% валового внутреннего продукта страны в 2024 году по сравнению с 3,9% в 2023 году и 2,7% в 2021 году.

По прогнозам, секретные расходы на засекреченные и неустановленные статьи увеличатся почти вдвое, поскольку Кремль продолжает пытаться избежать возможности внешним наблюдателям тщательно изучить последствий войны.

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Динамика российского бюджета на военное время свидетельствует о смене приоритетов правительства РФ на фоне боевых действий, которые несут тяжелые финансовые потери и конца которым не видно. Планируется, что в следующем году расходы России на оборону превзойдут расходы на социальную сферу, несмотря на то, что Кремль готовится к президентским выборам в марте, и в то время, когда экономика находится под давлением беспрецедентных международных санкций.

Согласно проекту предложений, рассмотренному правительством в пятницу, расходы на оборону в 2024 году вырастут до 10,8 трлн рублей ($112 млрд.) с 6,4 трлн рублей в текущем году. Прогнозируемый оборонный бюджет в три раза превысит 3,6 трлн рублей, выделенных в 2021 году, последнем году перед началом вторжения Путина в феврале 2022 года.

Засекреченные расходы вырастут до 11,1 трлн рублей с 6,5 трлн рублей на 2023 год. Это составит 30% от всех российских бюджетных расходов, что вдвое превышает долю секретных расходов, достигшую в 2021 году рекордно низкого уровня в 14,9%.

Расходы на социальную политику в 2024 году планируется довести до 7,5 трлн рублей с 6,5 трлн рублей в 2023 году. Общий объем расходов в 2024 году, согласно проекту бюджета, составит 36,6 трлн рублей, что на 15% больше, чем в текущем году.

Тем не менее, отмечает Bloomberg, Россия с оптимизмом смотрит в будущее.

Несмотря на растущие военные расходы и влияние санкций, правительство ожидает, что доходы составят более 35 трлн рублей, что на 22% больше, чем в 2023 году, а дефицит сократится вдвое — до 0,9% ВВП в 2024 году с 1,8% в этом году. В 2025 году ожидается дальнейшее сокращение дефицита до 0,4% ВВП.

Нефтегазовые доходы также вырастут почти на четверть в следующем году и составят 11,5 трлн рублей в 2024 году.

Правительство России рассчитывает получить более высокую среднюю цену на нефть, которая является важным источником доходов для страны. В базовом сценарии, подготовленном вместе с бюджетом, средняя цена на российскую нефть в 2024 году составит $71,30 за баррель по сравнению с $63,40 в этом году. Это также выше, чем оценка, сделанная ранее в этом месяце, согласно которой цена барреля российской нефти в 2024 году составит $66,30.

Кроме того, по прогнозам Bloomberg, скидка на российскую нефть по отношению к эталонной марке Brent будет сокращаться. И это несмотря на ограничение цен, введенное странами G7 и их союзниками в попытке ограничить доходы России от нефтяных потоков, чтобы ограничить возможности Кремля финансировать свою военную агрессию.

Госбюджет РФ также предусматривает прекращение в следующем году продаж бизнес-активов в России иностранными компаниями, выходящими из страны. В 2023 году правительство рассчитывает получить от продажи этих предприятий 114,5 млрд рублей, в 2024 году — только 2,1 млрд рублей, а в последующие годы — вообще ничего.

Бюджетный проект должен быть одобрен обеими палатами парламента, а затем подписан президентом, чтобы стать законом.

Источник : Bloomberg

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