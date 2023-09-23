Через тривалу війну: Росія хоче серйозно збільшити витрати на оборону у 2024 році

Росія планує значно збільшити витрати на оборону наступного року, оскільки російське вторгнення в Україну продовжує перебудовувати економіку країни і змінювати пріоритети фінансування.

Відповідно до проєкту бюджету, про який дізнався Bloomberg, видатки на оборону Росії становитимуть 6% валового внутрішнього продукту країни у 2024 році порівняно з 3,9% у 2023 році та 2,7% у 2021 році.

За прогнозами, секретні витрати на засекречені та невстановлені статті збільшаться майже вдвічі, оскільки Кремль продовжує намагатися уникнути можливості зовнішнім спостерігачам ретельно вивчити наслідки війни.

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Динаміка російського бюджету на воєнний час свідчить про зміну пріоритетів уряду РФ на тлі бойових дій, які завдають важких фінансових втрат і кінця яким не видно. Планується, що наступного року витрати Росії на оборону перевершать витрати на соціальну сферу, попри те, що Кремль готується до президентських виборів у березні, і в той час, коли економіка перебуває під тиском безпрецедентних міжнародних санкцій.

Згідно з проектом пропозицій, розглянутим урядом у п’ятницю, видатки на оборону 2024 року зростуть до 10,8 трлн рублів ($112 млрд.) із 6,4 трлн рублів у поточному році. Прогнозований оборонний бюджет утричі перевищить 3,6 трлн рублів, виділених у 2021 році, останньому році перед початком вторгнення Путіна в лютому 2022 року.

Засекречені витрати зростуть до 11,1 трлн рублів із 6,5 трлн рублів на 2023 рік. Це становитиме 30% від усіх російських бюджетних видатків, що вдвічі перевищує частку секретних видатків, яка сягнула 2021 року рекордно низького рівня в 14,9%.

Видатки на соціальну політику 2024 року планують довести до 7,5 трлн рублів із 6,5 трлн рублів 2023 року. Загальний обсяг видатків у 2024 році, згідно з проектом бюджету, становитиме 36,6 трлн рублів, що на 15% більше, ніж у поточному році.

Проте, зазначає Bloomberg, Росія з оптимізмом дивиться в майбутнє.

Попри зростаючі військові витрати і вплив санкцій, уряд очікує, що доходи становитимуть понад 35 трлн рублів, що на 22% більше, ніж у 2023 році, а дефіцит скоротиться вдвічі – до 0,9% ВВП у 2024 році з 1,8% цього року. У 2025 році очікується подальше скорочення дефіциту до 0,4% ВВП.

Нафтогазові доходи також зростуть майже на чверть наступного року і становитимуть 11,5 трлн рублів у 2024 році.

Уряд Росії розраховує отримати більш високу середню ціну на нафту, яка є важливим джерелом доходів для країни. У базовому сценарії, підготовленому разом із бюджетом, середня ціна на російську нафту 2024 року становитиме $71,30 за барель порівняно з $63,40 цього року. Це також вище, ніж оцінка, зроблена раніше цього місяця, згідно з якою ціна бареля російської нафти 2024 року становитиме $66,30.

Крім того, за прогнозами Bloomberg, знижка на російську нафту щодо еталонної марки Brent скорочуватиметься. І це незважаючи на обмеження цін, введене країнами G7 та їхніми союзниками в спробі обмежити доходи Росії від нафтових потоків, щоб обмежити можливості Кремля фінансувати свою військову агресію.

Держбюджет РФ також передбачає припинення наступного року продажів бізнес-активів у Росії іноземними компаніями, що виходять із країни. У 2023 році уряд розраховує отримати від продажу цих підприємств 114,5 млрд рублів, у 2024 році – тільки 2,1 млрд рублів, а в наступні роки – взагалі нічого.

Бюджетний проєкт мають схвалити обидві палати парламенту, а потім підписати президент, щоб стати законом.

Джерело : Bloomberg

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