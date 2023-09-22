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Пентагон заключил контракт со Starlink, чтобы обеспечить ВСУ связью

Starlink старлінк

Минобороны США заключило контракт со Starlink на оказание услуг, чтобы помочь Вооруженным силам Украины.

Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона, бригадный генерал Пет Райдер.

Он подчеркнул, что по соображениям безопасности Пентагон не может раскрыть больше информации относительно конкретных возможностей или оперативных деталей этих услуг.

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Возможно позднее Минобороны сможет больше рассказать, о каких услугах от Starlink идет речь. Пет Райдер также отказался назвать сумму контракта.

— Я могу подтвердить, что мы заключили контракт со Starlink на оказание услуг в поддержку Украины с конечной целью обеспечить Украину необходимой инфраструктурой спутниковой связи, — сказал бригадный генерал Пет Райдер.

Война в Украине, ВСУ, Пентагон
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