Пентагон уклав контракт зі Starlink, щоб забезпечити ЗСУ зв’язком

Міноборони США уклало контракт зі Starlink на надання послуг, щоб допомогти Збройним силам України.

Про це на брифінгу заявив представник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер.

Він підкреслив, що з міркувань безпеки Пентагон не може розкрити більше інформації щодо конкретних можливостей або оперативних деталей цих послуг.

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Можливо, пізніше Міноборони зможе більше розповісти, про які послуги від Starlink ідеться. Пет Райдер також відмовився назвати суму контракту.

— Я можу підтвердити, що ми уклали контракт зі Starlink на надання послуг на підтримку України з кінцевою метою забезпечити Україну необхідною інфраструктурою супутникового зв’язку, — сказав бригадний генерал Пет Райдер.

Раніше телеканал CNN із посиланням на уривок з біографічної книги “Ілон Маск” Волтера Айзексона повідомив, що Маск у 2022 році таємно наказав своїм інженерам відключити мережу супутників Starlink неподалік Криму, щоб зірвати атаку ЗСУ на російський флот.

Тоді “українські підводні дрони з вибухівкою наблизилися до російського флоту, проте втратили зв’язок і, не завдавши шкоди, опинилися на березі”, написав Айзексон. Маск боявся, що Росія відповість на українську атаку ядерною зброєю.

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