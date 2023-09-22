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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Пентагон уклав контракт зі Starlink, щоб забезпечити ЗСУ зв’язком

Starlink старлінк
Фото: Depositphotos

Міноборони США уклало контракт зі Starlink на надання послуг, щоб допомогти Збройним силам України.

Про це на брифінгу заявив представник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер.

Він підкреслив, що з міркувань безпеки Пентагон не може розкрити більше інформації щодо конкретних можливостей або оперативних деталей цих послуг.

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Можливо, пізніше Міноборони зможе більше розповісти, про які послуги від Starlink ідеться. Пет Райдер також відмовився назвати суму контракту.

— Я можу підтвердити, що ми уклали контракт зі Starlink на надання послуг на підтримку України з кінцевою метою забезпечити Україну необхідною інфраструктурою супутникового зв’язку, — сказав бригадний генерал Пет Райдер.

Раніше телеканал CNN із посиланням на уривок з біографічної книги “Ілон Маск” Волтера Айзексона повідомив, що Маск у 2022 році таємно наказав своїм інженерам відключити мережу супутників Starlink неподалік Криму, щоб зірвати атаку ЗСУ на російський флот.

Тоді “українські підводні дрони з вибухівкою наблизилися до російського флоту, проте втратили зв’язок і, не завдавши шкоди, опинилися на березі”, написав Айзексон. Маск боявся, що Росія відповість на українську атаку ядерною зброєю.

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Пентагон уклав контракт зі Starlink, щоб забезпечити ЗСУ зв’язком

Starlink, Війна в Україні, ЗСУ, Пентагон
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