Россия — не обычная страна: Эрдоган решил вступиться за Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил несогласие с “негативным отношением” мировых лидеров к президенту России Владимиру Путину в связи с вторжением в Украину.

Его слова приводят турецкие СМИ и американское издание Bloomberg.

— Как лидеры, так и премьер-министры негативно относятся к Путину. Конечно, у нас разное отношение. Я не считаю такое отношение правильным. Потому что Россия — не обычная страна, — заявил Эрдоган группе турецких журналистов в Нью-Йорке в среду вечером.

Поставляя боевые беспилотники военным Украины, Турция отказалась присоединиться к санкциям против России в связи с вторжением.

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Кроме того, президент Эрдоган неоднократно говорил, что хочет стать посредником в установлении мира между Украиной и Россией и возродить сделку, заключенную при поддержке ООН в 2022 году, которая позволила экспортировать украинское зерно через Черное море.

В этом месяце на саммите Группы 20 в Нью-Дели Эрдоган призвал мировых лидеров удовлетворить некоторые требования России после того, как ему не удалось убедить Путина вернуться к зерновому соглашению, от которого он отказался в июле.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на трех турецких чиновников, знакомых с ходом обсуждений, Турция просит мировых лидеров содействовать страхованию российского экспорта продовольствия и удобрений в лондонской компании Lloyd’s of London и вновь подключить Москву к системе международных платежей SWIFT.

Хотя усилия Турции вряд ли смогут переубедить союзников Украины в США и Европе, принятие Эрдоганом требований России подчеркивает, с какими трудностями он сталкивается в своей работе по поддержанию баланса после вторжения Москвы.

— Россия — один из ведущих производителей зерна в мире. Теперь нельзя игнорировать такую страну. Мы будем продолжать наши отношения с Россией в позитивном ключе, — сказал он, имея в виду надежды Турции стать при поддержке России центром экспорта природного газа в Европу, а также зависимость Турции от импорта российского газа.

Накануне турецкий лидер заявлял, что доверяет странам Запада так же, как и России. Кроме того, он говорил, что российский диктатор Путин желает окончания войны как можно скорее.

Источник : Bloomberg

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