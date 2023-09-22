Росія – не звичайна країна: Ердоган вирішив заступитися за Путіна

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив незгоду з “негативним ставленням” світових лідерів до президента Росії Володимира Путіна у зв’язку з вторгненням в Україну.

Його слова наводять турецькі ЗМІ та американське видання Bloomberg.

– Як лідери, так і прем’єр-міністри негативно ставляться до Путіна. Звичайно, у нас різне ставлення. Я не вважаю таке ставлення правильним. Тому що Росія – не звичайна країна, – заявив Ердоган групі турецьких журналістів у Нью-Йорку в середу ввечері.

Постачаючи бойові безпілотники військовим України, Туреччина відмовилася приєднатися до санкцій проти Росії у зв’язку з вторгненням.

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Крім того, президент Ердоган неодноразово говорив, що хоче стати посередником у встановленні миру між Україною і Росією і відродити угоду, укладену за підтримки ООН 2022 року, яка дала змогу експортувати українське зерно через Чорне море.

Цього місяця на саміті Групи 20 у Нью-Делі Ердоган закликав світових лідерів задовольнити деякі вимоги Росії після того, як йому не вдалося переконати Путіна повернутися до зернової угоди, від якої він відмовився в липні.

Як пише Bloomberg з посиланням на трьох турецьких чиновників, знайомих з ходом обговорень, Туреччина просить світових лідерів сприяти страхуванню російського експорту продовольства і добрив у лондонській компанії Lloyd’s of London і знову підключити Москву до системи міжнародних платежів SWIFT.

Хоча зусилля Туреччини навряд чи зможуть переконати союзників України у США та Європі, прийняття Ердоганом вимог Росії підкреслює, з якими труднощами він стикається у своїй роботі з підтримання балансу після вторгнення Москви.

– Росія – один із провідних виробників зерна у світі. Тепер не можна ігнорувати таку країну. Ми продовжуватимемо наші відносини з Росією в позитивному ключі, – сказав він, маючи на увазі надії Туреччини стати за підтримки Росії центром експорту природного газу в Європу, а також залежність Туреччини від імпорту російського газу.

Напередодні турецький лідер заявляв, що довіряє країнам Заходу так само, як і Росії. Крім того, він говорив, що російський диктатор Путін бажає закінчення війни якомога швидше.

Джерело : Bloomberg

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