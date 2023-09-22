Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Дрогобичі – три прильоти: куди влучили російські ракети
Терміново
РФ атакувала Львів дронами Shahed. Є влучання у промислові склади, є поранений та загиблий
У ТЦК на Львівщині військовий з пістолетом жорстоко побив чоловіка: ДБР почало розслідування
Прибудуть до України наступного тижня: характеристики та особливості танків Abrams
Месники для України: характеристики американських ЗРК Avenger
Світ
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Росія – не звичайна країна: Ердоган вирішив заступитися за Путіна

Ердоган та Путін
Фото: Getty Images

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив незгоду з “негативним ставленням” світових лідерів до президента Росії Володимира Путіна у зв’язку з вторгненням в Україну.

Його слова наводять турецькі ЗМІ та американське видання Bloomberg.

– Як лідери, так і прем’єр-міністри негативно ставляться до Путіна. Звичайно, у нас різне ставлення. Я не вважаю таке ставлення правильним. Тому що Росія – не звичайна країна, – заявив Ердоган групі турецьких журналістів у Нью-Йорку в середу ввечері.

Постачаючи бойові безпілотники військовим України, Туреччина відмовилася приєднатися до санкцій проти Росії у зв’язку з вторгненням.

Зараз дивляться

Крім того, президент Ердоган неодноразово говорив, що хоче стати посередником у встановленні миру між Україною і Росією і відродити угоду, укладену за підтримки ООН 2022 року, яка дала змогу експортувати українське зерно через Чорне море.

Цього місяця на саміті Групи 20 у Нью-Делі Ердоган закликав світових лідерів задовольнити деякі вимоги Росії після того, як йому не вдалося переконати Путіна повернутися до зернової угоди, від якої він відмовився в липні.

Як пише Bloomberg з посиланням на трьох турецьких чиновників, знайомих з ходом обговорень, Туреччина просить світових лідерів сприяти страхуванню російського експорту продовольства і добрив у лондонській компанії Lloyd’s of London і знову підключити Москву до системи міжнародних платежів SWIFT.

Хоча зусилля Туреччини навряд чи зможуть переконати союзників України у США та Європі, прийняття Ердоганом вимог Росії підкреслює, з якими труднощами він стикається у своїй роботі з підтримання балансу після вторгнення Москви.

– Росія – один із провідних виробників зерна у світі. Тепер не можна ігнорувати таку країну. Ми продовжуватимемо наші відносини з Росією в позитивному ключі, – сказав він, маючи на увазі надії Туреччини стати за підтримки Росії центром експорту природного газу в Європу, а також залежність Туреччини від імпорту російського газу.

Напередодні турецький лідер заявляв, що довіряє країнам Заходу так само, як і Росії. Крім того, він говорив, що російський диктатор Путін бажає закінчення війни якомога швидше.

Джерело: Bloomberg
Війна в Україні, Володимир Путін, Реджеп Ердоган, Росія, Туреччина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Саме те, що потрібно ЗСУ: Зеленський назвав продуктивними переговори з Байденом
Росія – не звичайна країна: Ердоган вирішив заступитися за Путіна
Прибудуть до України наступного тижня: характеристики та особливості танків Abrams
Abrams
Артилерія, ППО та касетні боєприпаси: Байден оголосив новий пакет допомоги
Росія – не звичайна країна: Ердоган вирішив заступитися за Путіна
Зеленський та Байден зустрілись у Білому домі: що обговорюють президенти
Росія – не звичайна країна: Ердоган вирішив заступитися за Путіна
Зустріч Зеленського з Байденом та нова військова допомога США: 576-й день війни
Росія – не звичайна країна: Ердоган вирішив заступитися за Путіна

Завантаження

Ігри
Відео
Його викрали: батько бранця Самбірського ТЦК розповів нові деталі

Двох співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки Самбора на Львівщині затримали слідчі Державного бюро розслідувань. Їх підозрюють у незаконному утриманні та побитті чоловіка.

Оксана Ясницька
КАД*РОВ поки ЖИВИЙ, а ГЕЛІКОПТЕР Жеваго тепер служить ЗСУ! Новини Факти ICTV за 20.09.2023
Росія – не звичайна країна: Ердоган вирішив заступитися за Путіна
ГУР вже ЗНАЮТЬ про УДАРИ по ЕНЕРГЕТИЦІ | НАЖИВО з Генасамблеї ООН! Новини Факти ICTV за 20.09.2023
Росія – не звичайна країна: Ердоган вирішив заступитися за Путіна
Прем’єра ФІЛЬМУ “Євродонбас” та зерновий КОНФЛІКТ з Польщею! Новини Факти ICTV за 20.09.2023
Росія – не звичайна країна: Ердоган вирішив заступитися за Путіна
Підрив ТЕХНІКИ ВПС РФ в ПІДМОСКОВ’Ї | Проблеми ЖІНОК у лавах ЗСУ | Новини Факти ICTV за 20.09.2023
Росія – не звичайна країна: Ердоган вирішив заступитися за Путіна
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь