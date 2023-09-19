Эрдоган заявил, что доверяет России так же, как и Западу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что доверяет Западу и России одинаково.

Об этом он сообщил в интервью PBS.

— Россия надежна настолько же, насколько и Запад. Последние полвека мы ждали на пороге ЕС. И сейчас я доверяю России настолько же, насколько я доверяю Западу, — сказал он.

Эрдоган также считает, что российский диктатор Владимир Путин выступает за “скорейшее прекращение войны”.

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— Нам бы очень хотелось надеяться, что война закончится как можно быстрее. И Путин на самом деле тоже выступает за скорейшее прекращение этой войны, — сообщил турецкий лидер.

В то же время он высказал предположение, что война РФ против Украины будет продолжаться еще долго.

По словам Эрдогана, его политика “заключается в установлении контактов со странами всего мира на основе беспроигрышного сценария”. Он выразил уверенность, что отношения Турции и России будут такими же хорошими, как и отношения Турции и США.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция может отказаться от будущего членства в ЕС.

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