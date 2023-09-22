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Татьяна Забожко, редактор ленты

В РФ утверждают, что возле Крыма и Туапсе уничтожили по беспилотнику

В РФ утверждают, что возле Крыма и Туапсе уничтожили по беспилотнику
Фото: Getty Images

Ночью 22 сентября российская противовоздушная оборона сбивала беспилотники.

В Минобороны РФ утверждают, что уничтожили два БпЛА.

Один – якобы над акваторией Черного моря у юго-восточного побережья пока оккупированного Крыма, второй – в Туапсинском районе Краснодарского края РФ.

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РосСМИ со ссылкой на администрацию Туапсинского района добавляют, что для уничтожения дрона на подлете в Туапсе система ПВО совершила два пуска – в 04:30 и 04:35.

Повреждений объектов инфраструктуры, зданий и сооружений якобы нет, пострадавших, как традиционно в сообщениях российской стороны, – также.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 576-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Минобороны России

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