У РФ стверджують, що біля Криму та Туапсе знищили по безпілотнику

Уночі 22 вересня російська протиповітряна оборона збивала безпілотники.

У Міноборони РФ стверджують, що знищили два БпЛА.

Один – начебто над акваторією Чорного моря поблизу південно-східного узбережжя поки що окупованого Криму, другий – у Туапсинському районі Краснодарського краю РФ.

Зараз дивляться

РосЗМІ з посиланням на адміністрацію Туапсинського району додають, що для знищення дрона на підльоті до Туапсе система ППО зробила два пуски – о 04:30 та 04:35.

Пошкоджень об’єктів інфраструктури, будівель і споруд нібито немає, постраждалих, як традиційно у повідомленнях російської сторони, – теж.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 576-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Міноборони Росії

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.