У РФ стверджують, що біля Криму та Туапсе знищили по безпілотнику
Уночі 22 вересня російська протиповітряна оборона збивала безпілотники.
У Міноборони РФ стверджують, що знищили два БпЛА.
Один – начебто над акваторією Чорного моря поблизу південно-східного узбережжя поки що окупованого Криму, другий – у Туапсинському районі Краснодарського краю РФ.
РосЗМІ з посиланням на адміністрацію Туапсинського району додають, що для знищення дрона на підльоті до Туапсе система ППО зробила два пуски – о 04:30 та 04:35.
Пошкоджень об’єктів інфраструктури, будівель і споруд нібито немає, постраждалих, як традиційно у повідомленнях російської сторони, – теж.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 576-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Міноборони Росії
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