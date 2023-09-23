Британия в течение 18 месяцев вела тайные переговоры с Россией – Sky News
Британские чиновники в течение 18 месяцев вели тайные дипломатические переговоры с ключевыми представителями Кремля по глобальной безопасности на фоне полномасштабной войны в Украине.
Как пишет Sky News, встречи проходили в разных местах, таких, как Вена и Нью-Йорк, в рамках закулисных дипломатических усилий.
Обсуждения в основном касались проблем безопасности, влияющих как на Великобританию, так и на международное сообщество, включая темы дефицита зерна и ядерной безопасности.
Ссылаясь на газету I, отмечается, что Британия не вела активных мирных переговоров, направленных на дипломатическое урегулирование войны на территории Украины. Информацию об этом подтвердил британский дипломат, который участвовал в некоторых из этих разговоров.
— Мы поддерживаем контакт и считаем, что очень важно поддерживать открытый диалог во время войны в Украине. Мы никоим образом не делим части страны и не заключаем мирные соглашения от чьего-то имени, но жизненно важно держать эту линию контакта открытой, — сказал он.
Представитель Министерства иностранных дел, содружества и развития сообщил, что встречи с официальными лицами якобы действительно происходили, однако только тогда, когда они были “абсолютно необходимыми”.
Представитель отверг любые утверждения о том, что дискуссии касались темы переговоров о прекращении войны на территории Украины. Информацию о таких утверждениях он назвал неправдоподобными и неточными.
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