Британія протягом 18 місяців вела таємні переговори з Росію – Sky News

Британські чиновники протягом 18 місяців вели таємні дипломатичні переговори з ключовими представниками Кремля щодо глобальної безпеки на тлі повномасштабної війни в Україні.

Як пише Sky News, зустрічі відбувалися у різних місцях, таких, як Відень та Нью-Йорк, у межах залаштункових дипломатичних зусиль.

Обговорення здебільшого стосувалися проблем безпеки, що впливають як на Велику Британію, так і на міжнародну спільноту, включно з темами дефіциту зерна та ядерної безпеки.

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Посилаючись на газету I, зазначається, що Британія не вела активних мирних переговорів, спрямованих на дипломатичне врегулювання війни на території України. Інформацію про це підтвердив британський дипломат, який брав участь у деяких із цих розмов.

– Ми підтримуємо контакт і вважаємо, що дуже важливо підтримувати відкритий діалог під час війни в Україні. Ми жодним чином не ділимо частини країни й не укладаємо мирні угоди від чийогось імені, але життєво важливо тримати цю лінію контакту відкритою, – сказав він.

Представник Міністерства закордонних справ, співдружності та розвитку повідомив, що зустрічі з офіційними особами нібито й справді відбувалися, однак лише тоді, коли вони були “абсолютно необхідними”.

Речник відкинув будь-які твердження про те, що дискусії стосувалися теми переговорів про припинення війни на території України. Інформацію про такі твердження він назвав неправдоподібними і неточними.

Джерело : Sky News

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