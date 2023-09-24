Британия планирует подготовить 30 тыс. украинских военных — глава Минобороны

Великобритания стоит бок о бок с Украиной и планирует подготовить до конца года 30 тыс. военнослужащих ВСУ.

Об этом заявил британский министр обороны Грант Шаппс в интервью Sky News.

— Я только что объявил о десятках тысяч дополнительных боеприпасов, общее количество которых приближается к 300 тыс., также мы предоставляем огромное количество дополнительной поддержки и оборудования до конца этого года. Наша цель — подготовить 30 000 украинских военнослужащих, — подчеркнул он.

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По его мнению, вряд ли британская решимость пошатнется в поддержке Украины, потому что хорошо помнит уроки истории и понимает, чем может обернуться вторжение Путина.

В 2022 году почти 10 тыс. украинских военнослужащих проходили обучение в Великобритании.

В 2023-м в учебной операции INTERFLEX участвуют лучшие инструкторы вооруженных сил Великобритании, Австралии, Дании, Канады, Литвы, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Финляндии и Швеции.

Источник : Sky News

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