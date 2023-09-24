Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Дрогобыче – три прилета: куда попали российские ракеты
Срочно
В результате ракетной атаки по Кременчугу пострадали более 30 человек, есть погибший
В центре Ивано-Франковска произошла массовая драка: полиция задержала некоторых участников
Обломки ракет упали в нескольких районах Киева: среди пострадавших – дети
Со 2 по 5 этажи разрушены: в Черкассах из-под завалов отеля спасают людей
Мир
Валентина Летяк, редактор ленты

Британия планирует подготовить 30 тыс. украинских военных — глава Минобороны

Українські військові, армія, ЗСУ, війна
Фото: Getty Images

Великобритания стоит бок о бок с Украиной и планирует подготовить до конца года 30 тыс. военнослужащих ВСУ.

Об этом заявил британский министр обороны Грант Шаппс в интервью Sky News.

— Я только что объявил о десятках тысяч дополнительных боеприпасов, общее количество которых приближается к 300 тыс., также мы предоставляем огромное количество дополнительной поддержки и оборудования до конца этого года. Наша цель — подготовить 30 000 украинских военнослужащих, — подчеркнул он.

Сейчас смотрят

По его мнению, вряд ли британская решимость пошатнется в поддержке Украины, потому что хорошо помнит уроки истории и понимает, чем может обернуться вторжение Путина.

В 2022 году почти 10 тыс. украинских военнослужащих проходили обучение в Великобритании.

В 2023-м в учебной операции INTERFLEX участвуют лучшие инструкторы вооруженных сил Великобритании, Австралии, Дании, Канады, Литвы, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Финляндии и Швеции.

Читайте также
Британия в течение 18 месяцев вела тайные переговоры с Россией – Sky News
Лондон, Біг-Бен

Источник: Sky News
Война в Украине, Военные учения, Великобритания, ВСУ, Міноборони, Російська агресія, Украина-Великобритания
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Объявлено о ракетной опасности: в Одесской области прогремели взрывы
Вибух
Детей в РФ готовят к войне. В школах учат стрелять из настоящего оружия — CNN
Дітей у РФ готують до війни
Зеленский обсудил инвестиции в Украину с самыми влиятельными предпринимателями США
Британия планирует подготовить 30 тыс. украинских военных — глава Минобороны
Оккупанты нарисовали совет, который выбирает “губернаторов” ВОТ Запорожья — Федоров
Іван Федоров
Авиаудар по Бериславу и Львово: два человека погибли, еще трое в больнице
Швидка допомога

Загрузка

Игры
Видео
Его похитили: отец пленника Самборского ТЦК рассказал новые детали

Двоих сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки Самбора на Львовщине задержали следователи Государственного бюро расследований. Их подозревают в незаконном содержании и избиении мужчины.

Оксана Ясницька
Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности
Британия планирует подготовить 30 тыс. украинских военных — глава Минобороны
ВСУ прорвали главную линию обороны оккупантов | База от Ермака! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Британия планирует подготовить 30 тыс. украинских военных — глава Минобороны
Офицер сдавал тепловизоры в ломбард | Минэнерго прогнозирует блэкауты! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Британия планирует подготовить 30 тыс. украинских военных — глава Минобороны
Экспорт горючего в РФ — все! Ущерб ракетного удара 21.09.2023 | Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Британия планирует подготовить 30 тыс. украинских военных — глава Минобороны
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь