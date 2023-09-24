Британія планує підготувати 30 тис. українських військових – глава Міноборони
Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з Україною і планує підготувати до кінця року 30 тис. військовослужбовців ЗСУ.
Про це заявив британський міністр оборони Грант Шаппс в інтерв’ю Sky News.
– Я щойно оголосив про десятки тисяч додаткових боєприпасів, загальна кількість яких наближається до 300 тис., також ми надаємо величезну кількість додаткової підтримки і обладнання до кінця цього року. Наша мета – підготувати 30 000 українських військовослужбовців, – наголосив він.
На його думку, навряд чи британська рішучість похитнеться у підтримці України, бо добре пам’ятає уроки історії та розуміє, чим може обернутися вторгнення Путіна.
У 2022 році майже 10 тис. українських військовослужбовців проходили навчання у Великій Британії.
У 2023-му у навчальній операції INTERFLEX беруть участь найкращі інструктори збройних сил Великої Британії, Австралії, Данії, Канади, Литви, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції.
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