Британія планує підготувати 30 тис. українських військових – глава Міноборони

Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з Україною і планує підготувати до кінця року 30 тис. військовослужбовців ЗСУ.

Про це заявив британський міністр оборони Грант Шаппс в інтерв’ю Sky News.

– Я щойно оголосив про десятки тисяч додаткових боєприпасів, загальна кількість яких наближається до 300 тис., також ми надаємо величезну кількість додаткової підтримки і обладнання до кінця цього року. Наша мета – підготувати 30 000 українських військовослужбовців, – наголосив він.

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На його думку, навряд чи британська рішучість похитнеться у підтримці України, бо добре пам’ятає уроки історії та розуміє, чим може обернутися вторгнення Путіна.

У 2022 році майже 10 тис. українських військовослужбовців проходили навчання у Великій Британії.

У 2023-му у навчальній операції INTERFLEX беруть участь найкращі інструктори збройних сил Великої Британії, Австралії, Данії, Канади, Литви, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції.

Джерело : Sky News

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