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Валентина Летяк, редактор ленты

Диверсанты уничтожили 5 единиц автотехники под Москвой и в Калуге — ГУР

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Фото: Getty Images

В ночь на 24 сентября неизвестные диверсанты расширили географию так называемой бавовны на военных объектах в Московской и Калужской областях РФ.

В частности, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, на территории военного городка 2 мсд 1 ТА (в/ч 23626, поселок Калининец Наро-Фоминского района) уничтожен топливозаправщик.

А в Калуге на территории военного городка 60 арсенала вооружения (в/ч 42702) уничтожено четыре единицы автомобильной техники с прицепами.

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Фото: Google maps

Украинская разведка фото и видео последствий удачной работы диверсантов обещает показать позже.

24 сентября в российском Курске, где сегодня День города, тоже было громко. Сейчас есть информация о попадании в здание ФСБ и прилет по нефтеперерабатывающему заводу.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 578-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ГУР
Война в Украине, Взрыв, Москва, Разведка, Російська агресія, Росія
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