Диверсанти знищили 5 одиниць автотехніки під Москвою та в Калузі – ГУР

У ніч проти 24 вересня невідомі диверсанти розширили географію так званої бавовни на військових об’єктах у Московській та Калузькій областях РФ.

Зокрема, за даними Головного управління розвідки Міноборони України, на території військового містечка 2 мсд 1 ТА (в/ч 23626, селище Калінінець Наро-Фомінського району) знищено паливозаправник.

А в Калузі на території військового містечка 60 арсеналу озброєння (в/ч 42702) знищено чотири одиниці автомобільної техніки з причепами.

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Українська розвідка фото та відео наслідків вдалої роботи диверсантів обіцяє показати пізніше.

24 вересня в російському Курську, де сьогодні День міста, теж було гучно. Наразі є інформація про влучання в будівлю ФСБ та приліт по нафтопереробному заводу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 578-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : ГУР

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