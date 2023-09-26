Дрон устроил “блэкаут” в Курской области — источник в СБУ

“Бавовна” в Курской области не прекращается. Сегодня, 26 сентября, дрон украинских спецслужб сбросил взрывчатку на электроподстанцию в селе Снагость, в результате чего семь населенных пунктов остались без света.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины.

По словам собеседника, россияне должны понимать — если они и дальше будут атаковать энергообъекты Украины, получат жесткий ответ.

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— Наши ресурсы позволяют это сделать, — заверили в СБУ.

Утром губернатор Курской области РФ Роман Старовойт сообщил, что в селе Снагость Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию, в результате чего обесточены семь населенных пунктов.

Уже днем он заявил, что в приграничных районах якобы сбили еще пару дронов-камикадзе. И посоветовал не приближаться к таким находкам, поскольку уже были случаи самоликвидации сбитых БпЛА.

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