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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Дрон влаштував “блекаут” в Курській області – джерело в СБУ

Дрон влаштував “блекаут” в Курській області – джерело в СБУ
Фото: Getty Images

“Бавовна” у Курській області не припиняється. Сьогодні, 26 вересня, дрон українських спецслужб скинув вибухівку на електропідстанцію у селі Снагость, внаслідок чого сім населених пунктів залишились без світла.

Про це повідомляє Liga.net з посиланням на джерело в Службі безпеки України.

За словами співрозмовника, росіяни мають розуміти – якщо вони й далі атакуватимуть енергооб’єкти України, отримають жорстку відповідь.

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– Наші ресурси дозволяють це зробити, – запевнили в СБУ.

Вранці губернатор Курської області РФ Роман Старовойт повідомив, що у селі Снагость Коренівського району український безпілотник скинув вибуховий пристрій на електричну підстанцію, внаслідок чого знеструмлено сім населених пунктів.

Вже вдень він заявив, що у прикордонних районах нібито збили ще кілька дронів-камікадзе. І порадив не наближатися до таких знахідок, оскільки вже були випадки самоліквідації збитих БпЛА.

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дрон зсу

Джерело: ЛІГА.net
атака дронами, Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Електрика, Курськ, Росія, СБУ
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Бюджет розподілено: на що підуть кошти та скільки виділять

Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

Ольга Чайко
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