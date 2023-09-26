Дрон влаштував “блекаут” в Курській області – джерело в СБУ

“Бавовна” у Курській області не припиняється. Сьогодні, 26 вересня, дрон українських спецслужб скинув вибухівку на електропідстанцію у селі Снагость, внаслідок чого сім населених пунктів залишились без світла.

Про це повідомляє Liga.net з посиланням на джерело в Службі безпеки України.

За словами співрозмовника, росіяни мають розуміти – якщо вони й далі атакуватимуть енергооб’єкти України, отримають жорстку відповідь.

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– Наші ресурси дозволяють це зробити, – запевнили в СБУ.

Вранці губернатор Курської області РФ Роман Старовойт повідомив, що у селі Снагость Коренівського району український безпілотник скинув вибуховий пристрій на електричну підстанцію, внаслідок чого знеструмлено сім населених пунктів.

Вже вдень він заявив, що у прикордонних районах нібито збили ще кілька дронів-камікадзе. І порадив не наближатися до таких знахідок, оскільки вже були випадки самоліквідації збитих БпЛА.

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