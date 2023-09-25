Удар дрона по аэродрому Халино под Курском: могло погибнуть командование авиаполка

На военном аэродроме Халино в Курской области РФ накануне, 24 сентября, взорвался украинский беспилотник, в результате чего есть погибшие и раненые среди командования авиационного полка оккупантов, сообщает Лига со ссылкой на источник в ГУР Минобороны Украины.

Здесь базируется 14 гвардейский истребительный авиационный полк, на вооружении которого стоят самолеты Су-30СМ. Этих дорогостоящих российских истребителей четвертого поколения немало сбили над Украиной в начале полномасштабного вторжения.

По данным собеседника в разведке, среди убитых и раненых: командир этого авиаполка, один из его заместителей, группа офицеров-авиаторов, контрразведчик из ФСБ и работники аэродрома.

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Он отметил, что дрон приземлился на взлетно-посадочной полосе после того, как был перехвачен средствами радиоэлектронной борьбы рядом с аэродромом, и когда руководство авиаполка и офицеры ФСБ подошли осмотреть БпЛА, “произошла детонация боеприпаса”.

Вчера вечером Минобороны РФ подтвердило атаку беспилотника, который якобы был сбит над Курской областью, однако скрыли информацию о погибших.

В этот же день в Курске было попадание в здание ФСБ и прилет по нефтеперерабатывающему заводу.

Кроме того, в ГУР официально сообщили об удачной работе неизвестных диверсантов на военных объектах в Московской и Калужской областях РФ.

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