Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В результате ракетной атаки по Кременчугу пострадали более 30 человек, есть погибший
В центре Ивано-Франковска произошла массовая драка: полиция задержала некоторых участников
Оставил воинскую часть и просил поймать его: в Харькове задержали беглеца
В Украине введут бальную систему начисления пенсий в 2024 году: как это будет работать
Выбрался из Азовстали и прошел 200 км пешком: военный рассказал, как спасся от плена
Мир
Нуждается в проверке
Валентина Летяк, редактор ленты

Удар дрона по аэродрому Халино под Курском: могло погибнуть командование авиаполка

дрон зсу
Фото: Генштаб ВСУ

На военном аэродроме Халино в Курской области РФ накануне, 24 сентября, взорвался украинский беспилотник, в результате чего есть погибшие и раненые среди командования авиационного полка оккупантов, сообщает Лига со ссылкой на источник в ГУР Минобороны Украины.

Здесь базируется 14 гвардейский истребительный авиационный полк, на вооружении которого стоят самолеты Су-30СМ. Этих дорогостоящих российских истребителей четвертого поколения немало сбили над Украиной в начале полномасштабного вторжения.

По данным собеседника в разведке, среди убитых и раненых: командир этого авиаполка, один из его заместителей, группа офицеров-авиаторов, контрразведчик из ФСБ и работники аэродрома.

Сейчас смотрят

Он отметил, что дрон приземлился на взлетно-посадочной полосе после того, как был перехвачен средствами радиоэлектронной борьбы рядом с аэродромом, и когда руководство авиаполка и офицеры ФСБ подошли осмотреть БпЛА, “произошла детонация боеприпаса”.

Аеродром Халіно на карті

Фото: Google maps

Вчера вечером Минобороны РФ подтвердило атаку беспилотника, который якобы был сбит над Курской областью, однако скрыли информацию о погибших.

В этот же день в Курске было попадание в здание ФСБ и прилет по нефтеперерабатывающему заводу.

Кроме того, в ГУР официально сообщили об удачной работе неизвестных диверсантов на военных объектах в Московской и Калужской областях РФ.

Читайте также
В Курск после Дня города продолжают лететь БпЛА: что разрушено теперь
БПЛА безпілотник

Источник: ЛІГА.net
аеродром, атака дронами, Война в Украине, Взрыв, Дрони, Курськ, Разведка, Російська агресія, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Что такое НАТО и как помогает Украине
США-ЄС-НАТО
Пожар ликвидирован: в Кривом Роге обломки Шахедов упали на предприятие
вибух дим
Собирали компромат и отчитывались о прилетах: в Харьковской области задержали агентов ГРУ
Удар дрона по аэродрому Халино под Курском: могло погибнуть командование авиаполка
РФ сбросила авиабомбы на ЖЭК и дом в Бериславе: есть погибший и раненые
Швидка допомога
Против Ониксов нет средств поражения, но противодействовать можно — Игнат
Юрій Ігнат

Загрузка

Игры
Видео
Политика
Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности

Очень важный визит и очень веские результаты — так охарактеризовал поездку в Америку президент Украины Владимир Зеленский. После встречи с Джо Байденом и его командой, завершившейся поздним вечером по Киевскому времени, можно говорить о новом оборонном пакете на 325 миллионов долларов — это средства ПВО, артиллерия, снаряды.

Елена Фроляк
ВСУ прорвали главную линию обороны оккупантов | База от Ермака! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Удар дрона по аэродрому Халино под Курском: могло погибнуть командование авиаполка
Офицер сдавал тепловизоры в ломбард | Минэнерго прогнозирует блэкауты! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Удар дрона по аэродрому Халино под Курском: могло погибнуть командование авиаполка
Экспорт горючего в РФ — все! Ущерб ракетного удара 21.09.2023 | Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Удар дрона по аэродрому Халино под Курском: могло погибнуть командование авиаполка
ДНК для свекрови и история мальчика, едва не потерявшего жизнь! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Удар дрона по аэродрому Халино под Курском: могло погибнуть командование авиаполка
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь