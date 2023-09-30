В Москве готовят пропагандистскую выставку с оправданием оккупации земель Украины — ЦНС

Российская Федерация продолжает свои попытки создать иллюзию, что в мире Кремль имеет международную поддержку по вопросу оккупации территорий Украины.

Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.

Отмечается, что в течение ноября россияне откроют в Москве, на территории ВДНХ, выставку-форум под названием “Россия”, которая продлится до 12 апреля 2024 года.

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— Мы бы на нее не обратили внимание если бы не важный нюанс — вся выставка направлена на “легализацию” оккупации, — отмечают в ЦНС.

Так, в Центре нацсопротивления указывают, что к выставке, которая будет доступна и в онлайн (англоязычная версия), будут представлены специфические интерактивы такие как “угадай город по фотографии”, где будут демонстрировать фото украинских городов.

Что касается другой “экспозиции”, то в ЦНС пишут, что россияне хотят готовят так называемые “мосты времени”, где пропагандисты будут доказывать, что оккупированные территории являются Россией.

В то же время на выставку уже готовятся отправить представителей оккупационных администраций.

— Каждый участник пропагандистской выставки является пособником оккупантов и будет нести ответственность за свои деяния после деоккупации украинских земель, — сообщили в ЦНС.

Ранее американская газета WSJ писала, что из-за неудачной попытки Кремля захватить Украину, авторитет России в глазах Китая потерпел крах.

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