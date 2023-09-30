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Світ
Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Москві готують пропагандистську виставку з виправданням окупації земель України – ЦНС

пропаганда РФ фейк
Фото: Getty Images

Російська Федерація продовжує свої спроби створити ілюзію, що у світі Кремль має міжнародну підтримку щодо питання окупації територій України.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

Зазначається, що протягом листопаду росіяни відкриють в Москві, на території ВДНГ, виставку-форум під назвою “Росія”, яка триватиме до 12 квітня 2024 року.

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– Ми б на неї не звернули увагу якби не важливий нюанс – вся виставка спрямована на “легалізацію” окупації, – зазначають у ЦНС.

Так, у Центрі нацспротиву вказують, що до виставки, яка буде доступна й в онлайн (англомовна версія), будуть представлені специфічні інтерактиви такі як “вгадай місто за фотографією”, де будуть демонструвати фото українських міст.

Щодо іншої “експозиції”, то в ЦНС пишуть, що росіяни хочуть готують так звані “мости часу”, де пропагандисти будуть доводити, що окуповані території є Росією.

Водночас на виставку вже готуються відрядити представників окупаційних адміністрацій.

– Кожен учасник пропагандистської виставки є посібником окупантів й нестиме відповідальність за свої діяння після деокупації українських земель, – повідомили у ЦНС.

Раніше американська газета WSJ писала, що через невдалу спробу Кремля захопити Україну, авторитет Росії в очах Китаю зазнав краху.

ВДНХ, Виставка, Москва, Росія
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