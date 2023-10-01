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Валентина Летяк, редактор ленты

Британия перенесет большинство учений ВСУ на территорию Украины — The Telegraph

армія, військові навчання
Фото: УНИАН

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс провел переговоры с руководством британской армии о переносе большей части тренировок украинских солдат непосредственно в Украину, а также призвал оборонные заводы переносить туда производство боевой техники. Об этом он рассказал в интервью The Telegraph.

— Я говорил сегодня о том, чтобы со временем приблизить учения и фактически провести их и в Украине, — отметил он.

По его словам, во время поездки в Киев на прошлой неделе он обсудил с президентом Владимиром Зеленским возможность привлечения британских ВМС к защите коммерческих судов от российских атак в Черном море.

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— Оба шага ознаменуют значительную эскалацию участия Великобритании в защите Украины от наступления Владимира Путина… Замечания министра обороны, похоже, свидетельствуют об изменении подхода правительства к публичному обсуждению усиления военного присутствия в Украине, — говорится в публикации.

Более 20 тыс. украинских военных уже прошли подготовку в Великобритании с начала 2022 года, получая боевые навыки на британских базах.

В то же время члены НАТО, включая Британию, избегают проведения официальных тренировочных программ в Украине из-за риска вовлечения личного состава в боевые действия с Россией.

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Українські військові, армія, ЗСУ, війна

Источник: The Telegraph
Война в Украине, Военные учения, Великобритания, ВСУ, Міноборони, Російська агресія, Украина-Великобритания
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