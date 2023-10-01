Британія перенесе більшість навчань ЗСУ на територію України – The Telegraph
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс провів переговори з керівництвом британської армії про перенесення більшої частини тренувань українських солдатів безпосередньо в Україну, а також закликав оборонні заводи переносити туди виробництво бойової техніки. Про це він розповів в інтерв’ю The Telegraph.
– Я говорив сьогодні про те, щоб з часом наблизити навчання і фактично провести їх і в Україні, – зауважив він.
За його словами, під час поїздки до Києва минулого тижня він обговорив з президентом Володимиром Зеленським можливість залучення британських ВМС до захисту комерційних суден від російських атак у Чорному морі.
– Обидва кроки ознаменують значну ескалацію участі Великої Британії у захисті України від наступу Володимира Путіна…Зауваження міністра оборони, схоже, свідчать про зміну підходу уряду до публічного обговорення посилення військової присутності в Україні, – йдеться у публікації.
Понад 20 тис. українських військових вже пройшли підготовку у Великій Британії з початку 2022 року, здобуваючи бойові навички на британських базах.
Водночас члени НАТО, включно з Британією, уникають проведення офіційних тренувальних програм в Україні через ризик втягнення особового складу в бойові дії з Росією.
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