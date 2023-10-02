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Александр Мужичук, журналист Вікна

На выборах в Словакии победила пророссийская партия: как это повлияет на Украину

На выборах в Словакии победила пророссийская партия: как это повлияет на Украину
Фото: Pixabay

На выборах в Словакии победила пророссийская партия экс-премьер-министра Роберта Фицо Smer-SD. Это усложнит задачу для украинской власти.

Об этом говорится в сюжете Александра Мужичука для телемарафона Єдині новини.

Фицо распространяет пророссийские нарративы и считает “наивной” надежду на деоккупацию захваченных Россией территорий, особенно Крыма.

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— Позиция антисистемных сил никогда не была сильнее, чем сейчас. Россия им помогает, это консолидированная поддержка. Люди разочарованы прошлой властью, поэтому все проблематично, — говорит политолог Григорий Месезников.

По данным опросов, словацкое общество наименее положительно среди восточноевропейских стран ЕС воспринимает прибытие украинских беженцев. На этом и спекулирует Фицо, когда повторяет пропагандистские нарративы Кремля, пытаясь оправдать вторжение РФ.

По словам аналитика Катарины Клинговой, чем дольше длится война, тем больше людей снова верит в дезинформацию. Часто эту дезу усиливают сами же политики.

В то же время возникновение еще одного, вместе с венгерским, правительства, скептически настроенного относительно предоставления Украине военной помощи, усложнит задачу для украинской власти.

— Я думаю, что Фицо недостаточно смел, чтобы быть диссидентом-одиночкой внутри ЕС, но теперь, когда он вместе с Орбаном, то может придерживаться своей точки зрения. Сейчас Фицо активно распространяет российские нарративы, — отметил Месезников.

С начала полномасштабного вторжения Словакия поддерживала Украину вооружением. Братислава является важной логистической составляющей поставки помощи через железную дорогу.

В частности, страна предоставила ВСУ истребители МиГ-29, вертолеты Ми-17 и гаубицы Zuzana. В апреле 2022 года Словакия передала Украине чрезвычайно нужную для защиты неба систему ПВО С-300.

30 сентября в Словакии прошло голосование на досрочных парламентских выборах.

Победила партия Smer, получив 22,9% голосов. Smer не имеет достаточного количества мест в парламенте, чтобы управлять самостоятельно. Однако Фицо получит шанс снова стать премьер-министром, когда начнутся коалиционные переговоры.

В то же время либеральная партия Прогрессивная Словакия, которая пообещала продолжать поддерживать Украину, и заняла второе место с 17,95% голосов, заявила, что сделает “все возможное”, чтобы помешать Фицо сформировать правительство.

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Война в Украине, парламентські вибори, Росія, Словакия, Украина
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