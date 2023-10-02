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На виборах у Словаччині перемогла проросійська партія: як це вплине на Україну

На виборах у Словаччині перемогла проросійська партія: як це вплине на Україну
Фото: Pixabay

На виборах у Словаччині перемогла проросійська партія експрем’єр-міністра Роберта Фіцо Smer-SD. Це ускладнить завдання для української влади.

Фіцо поширює проросійські наративи та вважає “наївною” надію на деокупацію захоплених Росією територій, особливо Криму.

– Позиція антисистемних сил ніколи не була сильнішою, ніж зараз. Росія їм допомагає, це консолідована підтримка. Люди розчаровані минулою владою, тому все проблематично, – каже політолог Григорій Месєзніков.

За даними опитувань, словацьке суспільство найменш позитивно серед східноєвропейських країн ЄС сприймає прибуття українських біженців. На цьому і спекулює Фіцо, коли повторює пропагандистські наративи Кремля, намагаючись виправдати вторгнення РФ.

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За словами аналітика Катаріни Клінгової, що довше триває війна, то більше людей знову вірить у дезінформацію. Часто цю дезу посилюють самі ж політики.

Водночас виникнення ще одного, разом з угорським, уряду, скептично налаштованого щодо надання Україні воєнної допомоги, ускладнить завдання для української влади.

– Я думаю, що Фіцо недостатньо сміливий, щоб бути дисидентом-одинаком усередині ЄС, але тепер, коли він разом з Орбаном, то може дотримуватися своєї точки зору. Зараз Фіцо активно поширює російські наративи, – відзначив Месєзніков.

Від початку повномасштабного вторгнення Словаччина підтримувала Україну озброєнням. Братислава є важливою логістичною складовою постачання допомоги через залізницю.

Зокрема, країна надала ЗСУ винищувачі МіГ-29, гелікоптери Мі-17 та гаубиці Zuzana. У квітні 2022 року Словаччина передала Україні надзвичайно потрібну для захисту неба систему ППО С-300.

30 вересня у Словаччині відбулося голосування на дострокових парламентських виборах.

Перемогла партія Smer, отримавши 22,9% голосів. Smer не має достатньої кількості місць у парламенті, щоб керувати самостійно. Проте Фіцо отримає шанс знову стати прем’єр-міністром, коли розпочнуться коаліційні переговори.

Водночас ліберальна партія Прогресивна Словаччина, яка пообіцяла продовжувати підтримувати Україну, і посіла друге місце з 17,95% голосів, заявила, що зробить “усе можливе”, щоб перешкодити Фіцо сформувати уряд.

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Війна в Україні, парламентські вибори, Росія, Словаччина, Україна
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