Нарушено производство ракет Х-59 в Смоленске: ГУР об атаке ударных дронов

В результате атаки ударных дронов 1 октября по российскому авиазаводу в Смоленске нарушен процесс производства ракет Х-59 различных модификаций.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что три из четырех дронов попали в цель, нанеся значительные повреждения производственным мощностям военного предприятия.

Ракетами Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса воздух-поверхность с дальностью до 280 км Россия чаще всего атакует Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Херсонскую области.

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Утром 1 октября украинская разведка подтвердила атаки беспилотниками российских городов Смоленск и Сочи. В частности, в Сочи под удар попала стоянка российских вертолетов.

А в Смоленске поспешили заявить о якобы уничтожении пяти дронов, традиционно — без пострадавших и разрушений.

Фото: ГУР

Источник : ГУР

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