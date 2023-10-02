Укр Рус Eng
Игры
Укр Рус Eng
Популярные Срочно
В Калиновке Винницкой области есть попадания после атаки дронов: что говорят в горсовете
Массированная атака Черкасской области: РФ попала в промышленную инфраструктуру Умани
Упали все смонтированные пролеты: в Киеве развалился Дегтяревский мост на Шулявке
Каждый является защитником Украины: почему 1 октября можно считать общенациональным праздником
Пенсии в октябре 2023-го: кто получит возрастную прибавку
Мир
Валентина Летяк, редактор ленты

Нарушено производство ракет Х-59 в Смоленске: ГУР об атаке ударных дронов

Авіазавод у Смоленську

В результате атаки ударных дронов 1 октября по российскому авиазаводу в Смоленске нарушен процесс производства ракет Х-59 различных модификаций.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что три из четырех дронов попали в цель, нанеся значительные повреждения производственным мощностям военного предприятия.

Смоленськ на карті

Фото: Google maps

Ракетами Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса воздух-поверхность с дальностью до 280 км Россия чаще всего атакует Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Херсонскую области.

Сейчас смотрят

Утром 1 октября украинская разведка подтвердила атаки беспилотниками российских городов Смоленск и Сочи. В частности, в Сочи под удар попала стоянка российских вертолетов.

А в Смоленске поспешили заявить о якобы уничтожении пяти дронов, традиционно — без пострадавших и разрушений.

Читайте также
Российская ракета Х-59: технические характеристики, особенности и дальность пуска
Ракета Х-59

Фото: ГУР

Источник: ГУР
атака дронами, Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Ракетобудування, Російська агресія, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Не надо думать, что это лишь разведка боем. Игнат назвал цель ночной атаки РФ
Нарушено производство ракет Х-59 в Смоленске: ГУР об атаке ударных дронов
Россияне нанесли удары ракетами С-300 за пределами Харькова
вибух дим
За сутки ВСУ уничтожили 510 оккупантов и 78 единиц тяжелой техники – Генштаб
міномет, війна в Україні, вогонь
Чтобы сохранить темп контрнаступления. Уоллес призвал Украину усилить мобилизацию молодежи
Бен Воллес
Россия задействовала в Черном море старые самолеты-амфибии Бе-12 — разведка Британии
Літак Бе-12
Игры
Видео
Маскируется под стаю птиц: как бригада Рубеж уничтожает дроны-камикадзе Скальпель

Российские дроны-камикадзе Скальпель украинские воины уже заметили на фронте. Москва планирует начать промышленное производство этого типа барражирующих боеприпасов взамен Ланцетам. Вражеских беспилотников над нашими защитниками – уйма. Они охотятся за украинской техникой и оружием, поэтому у зенитчиков сейчас много работы. Бойцы бригады наступления Рубеж Национальной гвардии собирают на антидроновые ружья.

Татьяна Наконечная
Оккупант разревелся на камеру | ГПСУ напомнили белорусам, кто враг | Новости Факты ICTV за 01.10.2023
Нарушено производство ракет Х-59 в Смоленске: ГУР об атаке ударных дронов
Оккупанты едва не убили многодетную семью | Обстрел Сумской области | Новости Факты ICTV за 01.10.2023
Нарушено производство ракет Х-59 в Смоленске: ГУР об атаке ударных дронов
Нашествие дронов в РФ | Почаевская лавра утопает в уголовных процессах | Новости Факты ICTV за 01.10.2023
Нарушено производство ракет Х-59 в Смоленске: ГУР об атаке ударных дронов
Праздничная бавовна в Крыму | В Словакии победил “Русский мир”? | Новости Факты ICTV за 01.10.2023
Нарушено производство ракет Х-59 в Смоленске: ГУР об атаке ударных дронов
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь