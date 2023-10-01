Утром в России Смоленск и Сочи атаковали беспилотники
Утром 1 октября российские Смоленск и Сочи атаковали беспилотники.
Дрон над курортным городом в Краснодарском крае, уверяют в Минобороны России, противовоздушная оборона якобы приземлила в восемь утра.
А три БпЛА над Смоленском якобы ликвидировали в девять утра, а еще два – около десяти.
В общей сложности утром 1 октября над Смоленской областью, убеждает губернатор Василий Анохин, уже подавили пять дронов.
Пострадавших и разрушений, традиционно для сообщений российской стороны, нет.
Успокаивает жителей и городской глава Сочи Алексей Копайгородский.
Международный аэропорт в городе, говорит мэр Сочи, уже с 08:20 после “временных ограничений” работает в обычном режиме.
Хотя перед этим, когда в районе аэродрома раздался взрыв, все рейсы, следовавшие на курорт, оперативно перенаправлялись на запасные аэродромы.
В данный момент, добавляет Алексей Копайгородский, ситуация в Сочи спокойная.
Источник: Минобороны России, Василий Анохин, Алексей Копайгородский
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