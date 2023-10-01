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Татьяна Забожко, редактор ленты

Утром в России Смоленск и Сочи атаковали беспилотники

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Фото: Pixabay

Утром 1 октября российские Смоленск и Сочи атаковали беспилотники.

Смоленськ, Сочі

Дрон над курортным городом в Краснодарском крае, уверяют в Минобороны России, противовоздушная оборона якобы приземлила в восемь утра.

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А три БпЛА над Смоленском якобы ликвидировали в девять утра, а еще два – около десяти.

В общей сложности утром 1 октября над Смоленской областью, убеждает губернатор Василий Анохин, уже подавили пять дронов.

Пострадавших и разрушений, традиционно для сообщений российской стороны, нет.

Успокаивает жителей и городской глава Сочи Алексей Копайгородский.

Международный аэропорт в городе, говорит мэр Сочи, уже с 08:20 после “временных ограничений” работает в обычном режиме.

Хотя перед этим, когда в районе аэродрома раздался взрыв, все рейсы, следовавшие на курорт, оперативно перенаправлялись на запасные аэродромы.

В данный момент, добавляет Алексей Копайгородский, ситуация в Сочи спокойная.

Источник: Минобороны России, Василий Анохин, Алексей Копайгородский

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