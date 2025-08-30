Войска РФ регулярно применяют управляемые авиационные ракеты Х-59 при обстрелах Украины.

Что известно о российских ракетах Х-59, а также об их технических характеристиках и особенностях — читайте в материале Фактов ICTV.

Х-59: что это за ракеты и их особенности

Х-59 Овод — это советская дозвуковая ракета, которая была создана в 1970-х годах и должна была решить задачу уничтожения целей, которые были защищены зенитными ракетными комплексами средней и большей дальности. Испытания ракеты завершены в 1979 году.

В первой версии она имела небольшую дальность пуска — до 40 км. Впрочем, были определенные ограничения по ее применению при неблагоприятных метеоусловиях. Ракета боится дождя, тумана и сильного ветра.

Х-59 считается высокоточной авиационной ракетой класса воздух-поверхность среднего радиуса действия. Предназначена она для поражения наземных и надводных объектов противника, которые прикрывает противовоздушная оборона.

Носителями ракеты Х-59 являются:

истребитель-бомбардировщик Су-24М;

одноместные истребители-бомбардировщики Су-17М (такой комплекс получил наименование Су-17М4);

Су-25;

Су-30;

Су-34;

Су-27СМ;

Су-35;

Су-57.

Например, 21 марта 2023 года над Одесщиной сбили две ракеты Х-59, выпущенные российскими истребителями Су-35 из акватории Черного моря.

После распада СССР начали разрабатывать модернизированную ракету Х-59. Ее изменили почти полностью и добавили индекс Х-59М. Обновленная версия имела большую дальность и лучший двигатель. После этого ее дальность достигала 115 км.

На базе Х-59М российские инженеры создали противокорабельную ракету Х-59МК.

В целом ракета Х-59 имеет несколько основных модификаций:

Х-59 — первоначальный вариант ракеты.

— первоначальный вариант ракеты. Х-59Т — ракета с телевизионно-командной системой наведения.

— ракета с телевизионно-командной системой наведения. Х-59М — обновленный вариант Х-59 с более мощной БЧ. Дальность полета — до 115 км.

— обновленный вариант Х-59 с более мощной БЧ. Дальность полета — до 115 км. Х-59М2 — вариант с АРЛГСН АРГС-59 и трансляционно-командной системой наведения с круглосуточным применением по наземным и надводным целям с известными координатами.

— вариант с АРЛГСН АРГС-59 и трансляционно-командной системой наведения с круглосуточным применением по наземным и надводным целям с известными координатами. Х-59МК (Х-59А) — противокорабельная ракета, комплексным радиоизмерителем и с активной головкой самонаведения. Дальность пуска – до 285 км.

— противокорабельная ракета, комплексным радиоизмерителем и с активной головкой самонаведения. Дальность пуска – до 285 км. Х-59МК2 — разновидность Х-59МК для поражения неподвижных наземных целей с известными координатами, оснащена системой управления с БИНС. Цена ракеты оценивается в 30 млн рублей.

— разновидность Х-59МК для поражения неподвижных наземных целей с известными координатами, оснащена системой управления с БИНС. Цена ракеты оценивается в 30 млн рублей. Х-59МК2 (обновленная) — малозаметная, с большей дальностью пуска.

Чаще всего россияне применяют против Украины ракеты Х-59, Х-59М и Х-59 МК.

Технические характеристики Х-59

Длина — 5,37 м.

Размах крыла — 1,26 м.

Диаметр — 0,38 м.

Вес ракеты — 790 кг.

Двигатель — 2 РДТТ.

Дальность — 45 км.

Высота полета — 15, 50-1100 м.

Скорость — 900-1050 км/ч.

Технические характеристики Х-59М

Длина — 5,7 м.

Размах крыла — 1,3 м.

Диаметр — 0,38 м.

Вес ракеты — 930 кг.

Двигатель — РДТТ и ТРДД.

Дальность — 115 км.

Высота полета — 7, 50, 100, 200, 600 и 1000 м.

Скорость — 860 -1060 км/ч.

Применение в Украине

Днем 17 июня в Полтаве враг ударил по гражданской инфраструктуре крылатой ракетой Х-59.

3 апреля 2022 года российские войска нанесли удар ракетой Х-59 по расположенному в селе Константиновка элеватору компании ООО Баловнянская производственная база.

Также ракетой Х-59 россияне ударили по объектам в Полтавской, Кировоградской области и порту Одессы.

В мае 2022 года подразделениями украинской ПВО было сбито около пяти ракет Х-59. А 2 июня украинский комплекс С-300ПТ уничтожил ракету Х-59МК.

28 августа 2022 года ракетой Х-59 уничтожена общественная уборная на окраине Нововоронцовки Херсонской области. А 26 сентября россияне обстреляли аэропорт Кривого Рога.

Еще одна атака ракетами Х-59 состоялась 21 марта 2023 года. Согласно сообщению Воздушных сил ВС Украины, российские оккупанты атаковали Одесскую область четырьмя ракетами Х-59. В небе над областью удалось сбить две вражеские ракеты, еще две — попали в трехэтажный дом на территории Одесского монастыря.

Ночью 19 июля российские войска снова атаковали Одесскую область. Среди вооружения, которое применял враг, была ракета Х-59.

Оккупанты выпустили по портовой и критической инфраструктуре Одесской области одну управляемую авиационную ракету Х-59 (из истребителя Су-35 из акватории Черного моря).

11 сентября россияне атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, одним дроном неустановленного типа, противорадиолокационными ракетами Х-31П и управляемыми авиационными ракетами Х-59.

В ночь на 1 декабря российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину дронами и ракетами. По уточненным данным Воздушных сил Украины, россияне выпустили 25 ударных беспилотников Shahed-136/131 и две управляемые ракеты Х-59.

8 февраля в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы, которые по сообщениям Telegram-каналов, были следствием работы сил украинской ПВО по вражеской российской ракете X-59.

12 марта прогремели взрывы в Кривом Роге после того, как Воздушные силы ВСУ зафиксировали движение авиационной ракеты Х-59 в сторону города.

