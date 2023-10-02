Порушено виробництво ракет Х-59 у Смоленську: ГУР про атаку ударних дронів

Внаслідок атаки ударних дронів 1 жовтня про російському авіазаводу у Смоленську порушено процес виробництва ракет Х-59 різних модифікацій.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що три з чотирьох дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства.

Ракетами Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу повітря-поверхня з дальністю до 280 км Росія найчастіше атакує Чернігівську, Сумську, Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Херсонську області.

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Вранці 1 жовтня українська розвідка підтвердила атаки безпілотниками російських міст Смоленськ та Сочі. Зокрема, у Сочі під удар потрапила стоянка російських вертольотів.

А у Смоленську поспішили заявити про нібито знищення п’яти дронів, традиційно – без постраждалих і руйнувань.

Фото: ГУР

Джерело : ГУР

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